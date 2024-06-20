20 июня 2024, 09:45

Из стационаров выписали 15 переболевших ботулизмом

РИА «Новости»
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К утру 20 июня из больниц в Москве и Нижегородской области выписали 15 человек, которых госпитализировали с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пострадавших в массовом отравлении, сообщила пресс-служба.

«Противоэпидемические мероприятия в регионах продолжаются. По состоянию на 20 июня из стационаров выписаны 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве», - заявили санитарные врачи.

Роспотребнадзор напомнил пострадавшим о защите своих прав через суд. Консультацию по этому вопросу можно получить на единой горячей линии, которую запустило ведомство.

Случаи ботулизма , кроме Москвы и Нижегородской области, зарегистрировали в Подмосковье и Татарстане. Источником заражения стал фасолевый салат лобио в вакуумной упаковке, изготовленный компаниями «Локалкитчен» и «Савон-К». Их сотрудников задержали правоохранители.

Болезни Роспотребнадзор Медицина Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 10:24
Питание детей в лагерях предложили взять под более жесткий контроль
РИА «Новости»
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После массового отравления ботулизмом в России предложили усилить контроль за питанием в детских лагерях. Депутаты написали обращение генпрокурору Игорю Краснову, сообщил Telegram-канал Shot.

Работой столовых озаботились депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский. Они напомнили, что отравления в детских лагерях случались каждый год. По мнению парламентариев, заболевание ботулизмом показало уязвимость отрасли в целом, поэтому следует усилить контроль за качеством и безопасностью питания детей на отдыхе.

Салатом лобио от компаний «Локалкитчен» и «Савон-К» отравились более 120 человек в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Среди них - скрипачка Мариинского театра и известный актер. К утру 20 июня выписали 15 переболевших ботулизмом. Возбудили уголовное дело, задержали бизнесменов и повара. Подозреваемые пытались уничтожить улики, а один из фигурантов хотел сбежать за границу.

Генпрокуратура РФ Дети Депутаты Детские лагеря Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 05:31
Врач назвал самые вредные виды пива
Unsplash
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Больше всего калорий содержится в крепком пиве и сладком сидре. Такие виды спиртных напитков наиболее вредны для фигуры, предупредил в разговоре с Daily Mail диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии.

По его словам, избыток калорий в «жидком» виде так же вреден для здоровья, как и в «твердом». Всего в одной бутылке пива может быть до 290 калорий, что значительно больше, чем в ряде сладостей.

Как пояснил Меллор, калорийность пива зависит от процента алкоголя и количества сахара в его составе. На каждый грамм спиртного приходится порядка семи калорий. Получается, что чем крепче сорт пива, тем вреднее оно будет для фигуры.

По рекомендациям специалистов национальной службы здравоохранения Великобритании, в день можно употреблять не более 30 граммов сахара. Если выпить всего две бутылки сидра объемом 330 миллилитров, то эта норма уже окажется превышена.

Ранее врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя призвала пить алкоголь не чаще четырех раз в неделю.

Врачи Пиво
20 июня 2024, 03:08
Ученые рассказали, о чем говорит громкий храп
Freepik
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Австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что громкий храп может указывать на опасные для жизни проблемы со здоровьем. Исследование опубликовали в научном журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

Исследователи сделали выводы, опираясь на результате ночного мониторинга, позволившего установить связь между храпом и состоянием организма. Проект длился девять месяцев, в нем участвовали две тысячи человек из разных стран мира.

По словам специалистов, между регулярным храпом во время сна и высоким кровяным давлением существует значительная связь.

«15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи. Этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией», - отметил доктор Бастьен Лечат.

По словам ученого, у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти в два раза выше по сравнению с тем, кто не храпит.

Реабилитолог Ольга Перевалова ранее предупредила, что молочные продукты могут вызывать храп у человека. Помимо этого, храп возникает из-за алкоголя, углеводистой, и соленой пищи.

Исследования Австралия Ученые Продукты
19 июня 2024, 15:48
Испытания новой вакцины от туберкулеза завершат в России в ближайшие годы
РИА «Новости»
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Клинические испытания новой вакцины от туберкулеза могут завершить к 2026 году. На ее основе создадут препарат, который защитит от латентной формы болезни, сообщил 360.ru директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«[Испытание] идет уже год, и в 2025-м - начале 2026 года, надеюсь, мы его закончим. Идет уже вовсю. Треть или половина испытуемых провакцинированы, идет наблюдение. Набираются другие добровольцы в 50 фтизиатрических центрах страны», - сказал он.

Гинцбург уточнил, что финансируемое Минздравом исследование вели давно. Он объяснил, что вакцина БЦЖ эффективно защищала детей от тяжелых форм туберкулеза, при которых болезнь имела не локальный характер, а распространялась по организму. Однако не предотвращала заражение.

«Эта же вакцина должна защищать от заражения. Если мы убедимся в этом, то следующий этап - на том же технологическом уровне будет сделана вакцина, которая будет защищать от активации латентного туберкулеза», - сказал он.

Директор Центра Гамалеи заявил, что разрабатываемая вакцина защитит оставшиеся 30%-40% населения. Та, которую создадут на ее основе, убережет 100% людей от активации латентного туберкулеза. Она существует пока только в виде научно-исследовательской работы.

В России представят результаты доклинических исследований вакцины от рака , в разработке которой участвовал Центр Гамалеи. В Минздраве заявили, что первые итоги станут известны к концу года.

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