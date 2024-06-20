Из стационаров выписали 15 переболевших ботулизмом

«Противоэпидемические мероприятия в регионах продолжаются. По состоянию на 20 июня из стационаров выписаны 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве», - заявили санитарные врачи.

Роспотребнадзор напомнил пострадавшим о защите своих прав через суд. Консультацию по этому вопросу можно получить на единой горячей линии, которую запустило ведомство.

Случаи ботулизма , кроме Москвы и Нижегородской области, зарегистрировали в Подмосковье и Татарстане. Источником заражения стал фасолевый салат лобио в вакуумной упаковке, изготовленный компаниями «Локалкитчен» и «Савон-К». Их сотрудников задержали правоохранители.