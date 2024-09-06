Исследование выявило новую причину сильного запора

Ученые проанализировали данные из 19 исследований и выяснили, что причиной запора могет стать избыточный рост метаногенных архей - микробов, выделяющих метан и отличающихся от бактерий и грибков.

Слабительные при таких запорах не помогут, считают эксперты. Они лишь временно облегчат состояние, но не устранят его проблему. Терапия должна включать антибиотики и специальную диету для стимуляции роста полезных кишечных бактерий.

Ранее врачи рассказали о симптомах «тихого убийцы» - рака кишечника. Может потребоваться до 10 лет, чтобы рак кишечника вырос из полипа тонкой кишки, симптопатика проявляется только ан поздней стадии.