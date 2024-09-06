06 сентября 2024, 04:17

Исследование выявило новую причину сильного запора

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Избыточный рост метаногенных архей в кишечнике может быть причиной сильного запора, от которого не помогут слабительные. Об этом сообщило издание HealthDay.

Ученые проанализировали данные из 19 исследований и выяснили, что причиной запора могет стать избыточный рост метаногенных архей - микробов, выделяющих метан и отличающихся от бактерий и грибков.

Слабительные при таких запорах не помогут, считают эксперты. Они лишь временно облегчат состояние, но не устранят его проблему. Терапия должна включать антибиотики и специальную диету для стимуляции роста полезных кишечных бактерий.

Ранее врачи рассказали о симптомах «тихого убийцы» - рака кишечника. Может потребоваться до 10 лет, чтобы рак кишечника вырос из полипа тонкой кишки, симптопатика проявляется только ан поздней стадии.

Исследования Ученые Диеты
23 августа 2024, 04:47
Онищенко предупредил о возможной опасной мутации оспы обезьян
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Вирус оспы обезьян может опасно мутировать и начать передаваться воздушно-капельным путем. Необходимо создать вакцину, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок, и тогда [оспа обезьян] будет опасна», - заявил эпидемиолог.

Онищенко отметил, что люди начали заболевать и передавать инфекцию неестественным путем. Поэтому необходимо создать вакцину. У россиян, родившихся после 1980 года нет иммунитета к этому заболеванию, потому что с этого периода прекратили ставить прививки от натуральной оспы.

Оспа обезьян не представляет для россиян никакой опасности, так как в стране оперативно могут выявить это заболевание, заявили ранее в Роспотребнадзоре.

Болезни Геннадий Онищенко Вирусы человека Оспа обезьян
22 августа 2024, 05:37
Диетолог рассказал, какие продукты запускают старение
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Некоторые продукты ускоряют процессы старения организма. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

«Некоторые продукты могут спровоцировать ускорение механизмов старения. <…> Комбинация соли, сахара и жира как раз и приводит к запуску <...> механизмов старения», - пояснила Михалева.

Особую опасность представляют обработанные продукты: колбасы, сосиски, пельмени и прочие продукты промышленной обработки. Также процесс старения ускоряют сладости, выпечка, фастфуд. Этих продуктов нужно избегать, считает диетолог. При приготовлении пищи лучше отказаться от жарки.

Техника ограничений калорий помогает не только похудеть людям с лишним весом, но и уменьшить количество маркеров воспалений, связанных со старением организма.

Еда Болезни Питание Продукты
20 августа 2024, 02:37
Медики заявили об остром дефиците акушеров-гинекологов и неонатологов в России
РИА «Новости»
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В государственных медицинских учреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов. Об остром дефиците специалистов заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП).

Медики отметили, что на данный момент требуется 3663 акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1734 неонатолога. С учетом акушерок вакантными остаются от 8,5 тысячи до 11,5 тысячи ставок.

На конференции отметили, несмотря на то, что 100% бюджетных мест в клинической ординатуре являются целевыми, 15-35% выпускников не исполняют обязательства по договорам после окончания обучения. Чтобы исправить ситуацию, нужно проводить работу в регионах, увеличение штрафов не сможет повлиять на выпускников.

Работодателям необходимо вкладываться в развитие сотрудников, считает HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Не бывает так, чтобы на все позиции были сразу готовые кандидаты под конкретные запросы компании.

В государственных медицинских учреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов. Об остром дефиците специалистов заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты ( НМП ).

Дети Врачи Работа Медицина
19 августа 2024, 04:18
Названы три опасных заболевания, вызываемые кондиционером
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Кондиционеры прочно вошли в жизнь современных людей. Их устанавливают не только в офисах, но и в квартирах, чтобы бороться с жарой и духотой, забывая, что увлечение этими приборам приводит к развитию серьезных патологий. Об этом рассказала «Газете.ru» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова.

Дело в том, что при работе этого устройства не только изменяется воздух в кондиционируемом помещении, но и внутри прибора могут находиться вирусы и микроорганизмы, которыми человек способен заразиться.

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными», - пояснила врач.

Специалист объяснила, что риск увеличивается при отсутствии грамотной дезинфекции и смены фильтров, а также при постоянном использовании кондиционера. Катанахова также посоветовала приобретать устройства с увлажнением воздуха.

От работающего кондиционера можно подхватить не только обычную простуду. Это могут быть синуситы, бактериальный менингит и легионеллез. При этом последние два заболевания имеют высокие показатели летальности.

Ранее врач Светлана Бурнацкая посоветовала устанавливать вентиляторы на расстоянии от двух и больше метров от человека, чтобы не заболеть.

Болезни Врачи

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