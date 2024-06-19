Испытания новой вакцины от туберкулеза завершат в России в ближайшие годы

«[Испытание] идет уже год, и в 2025-м - начале 2026 года, надеюсь, мы его закончим. Идет уже вовсю. Треть или половина испытуемых провакцинированы, идет наблюдение. Набираются другие добровольцы в 50 фтизиатрических центрах страны», - сказал он.

Гинцбург уточнил, что финансируемое Минздравом исследование вели давно. Он объяснил, что вакцина БЦЖ эффективно защищала детей от тяжелых форм туберкулеза, при которых болезнь имела не локальный характер, а распространялась по организму. Однако не предотвращала заражение.

«Эта же вакцина должна защищать от заражения. Если мы убедимся в этом, то следующий этап - на том же технологическом уровне будет сделана вакцина, которая будет защищать от активации латентного туберкулеза», - сказал он.

Директор Центра Гамалеи заявил, что разрабатываемая вакцина защитит оставшиеся 30%-40% населения. Та, которую создадут на ее основе, убережет 100% людей от активации латентного туберкулеза. Она существует пока только в виде научно-исследовательской работы.

В России представят результаты доклинических исследований вакцины от рака , в разработке которой участвовал Центр Гамалеи. В Минздраве заявили, что первые итоги станут известны к концу года.