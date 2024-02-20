20 февраля 2024, 10:56

Искусственный интеллект обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС в Москве

РИА «Новости»
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С момента внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику в Москве алгоритмы компьютерного зрения проанализировали более 350 тысяч маммограмм в рамках системы ОМС. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подключение ИИ позволило существенно снизить нагрузку на рентгенологов и ускорить процесс диагностики рака молочной железы. Этому способствовало двойное чтение исследований, в котором участвуют искусственный интеллект и врач-рентгенолог, что существенно повышает точность диагностики и скорость предоставления результатов пациентам.

«У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские ученые установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз», - подчеркнула заммэра.

Нейросети стали вводить в московское здравоохранение в 2020 году.

Недавно в столице создали первый набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга. Он поможет компаниям, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм.

Здравоохранение Искусственный интеллект Технологии Анастасия Ракова Москва
20 февраля 2024, 09:52
Ученые предупредили об уменьшении мозга из-за лекарств от Альцгеймера
Freepik
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Лекарства нового типа от болезни Альцгеймера влияют на уменьшение мозга. К такому выводу пришли британские ученые, сообщила газета The Times.

Речь идет о лекарствах леканемаб и донанемаб. Первое разработали в японской фармакологической компании Eisai совместно с американским Biogen. Донанемаб создали в США. Эти лекарства уже назвали «революционными» в борьбе с болезнью Альцгеймера. Они помогают мозгу избавляться от токсичного белка амилоида, являющимся характерным признаком заболевания.

При всей своей «революционности» они несут опасность, отметили исследователи. Руководитель отдела политики британского Alzheimer’s Research UK Дэвид Томас заявил, что лекарства сокращают объем мозга, а также провоцируют кровотечение.

Несмотря на это заявление, «революционные» препараты планируют разрешить к продаже в Великобритании уже на следующей неделе.

США Великобритания Болезни Лекарства Ученые
19 февраля 2024, 11:52
Врач назвал простые способы избежать диабета
Freepik
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Сахарный диабет возникает не за один день, и его можно предотвратить, если правильно питаться. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на врачей.

Однократный скачок сахара в крови может и не вызывать особых беспокойств и объясняться стрессом, физическими нагрузками, приемом некоторых лекарств и даже случайным проглатыванием зубной пасты. Но в любом случае тем, кто находится в группе риска, лучше пересдать анализ и сходить к врачу, отметила врач-эндокринолог Московского центра имени Довженко, кандидат медицинских наук Юлиана Белова. Она указала, что риск преддиабета растет с возрастом, и его еще сильнее повышает наследственность по диабету II типа. Однако этот риск можно существенно снизить с помощью диеты.

«Если неправильное питание ведет к ожирению или даже просто появлению большого живота при нормальном весе, то у предрасположенных к диабету лиц может развиться каскад гормональных нарушений, результатом которых и станет преддиабет», - рассказала врач.

Она порекомендовала не налегать на сладкое и фастфуд и снизить долю простых углеводов (сладостей, сиропов, кондитерских изделий, добавленных сахаров) до 10% рациона. Прием фруктов - природный источник глюкозы и фруктозы - лучше ограничить двумя порциями в день.

Ранее врач Ольга Уланкина назвала одним из признаков сахарного диабета запах ацетона от человека.

Исследования Болезни Питание Врачи Диабет Продукты
19 февраля 2024, 11:03
Москвичей с диабетом обеспечат бесплатными глюкометрами
РИА «Новости»
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Жители Москвы, страдающие диабетом, получат новые бесплатные глюкометры. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Устройства нужны больным для контроля уровня глюкозы в крови.

«Забрать их можно будет уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача», - уточнила вице-мэр.

Долгое время жителям столицы предоставляли для этого специальные тест-полоски. В 2023 году городские власти решили дополнительно запустить программу по выдаче глюкометров более широкой аудитории.

При согласии пациента информация с использованного им глюкометра автоматически будет отправляться в единую городскую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Лечащий врач сможет мониторить здоровье пациента в режиме реального времени, своевременно отмечать любые изменения и адекватно корректировать лечение. Если он зафиксирует серьезные отклонения, врач сможет оперативно вызвать пациента на консультацию и, при необходимости, назначить дополнительную диагностику или изменить лечебный курс.

Компания «Диаконт» в Королеве готовит к запуску производство тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Оно позволит наладить выпуск жизненно важного оборудования для больных диабетом.

Здравоохранение Диабет Анастасия Ракова Москва
19 февраля 2024, 10:28
Флагманский центр в больнице имени Буянова откроют в Москве до конца года
РИА «Новости»
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До конца года на базе клинической больницы имени Буянова в Москве откроют новый флагманский центр. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Медцентр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Он рассчитан на прием порядка 200 пациентов в сутки», - отметил мэр.

По его словам, в центре появится девять операционных, отделения для лечения шоковых состояний и реанимационный зал. В больницу завезут свыше 1,2 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

В здании начались работы по установке инженерных сетей и оборудования.

Собянин добавил, что в общей сложности в столице откроют шесть флагманских центров, в четырех из них уже идет прием пациентов.

Экстренную медпомощь стали оказывать в Москве в 1,5 раза быстрее. В 70% случаев пациентам требуется лишь два часа на полный цикл обследований, постановку им диагноза и разработку плана лечения.

Больницы Сергей Собянин Москва

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