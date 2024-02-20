Искусственный интеллект обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС в Москве
С момента внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику в Москве алгоритмы компьютерного зрения проанализировали более 350 тысяч маммограмм в рамках системы ОМС. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, подключение ИИ позволило существенно снизить нагрузку на рентгенологов и ускорить процесс диагностики рака молочной железы. Этому способствовало двойное чтение исследований, в котором участвуют искусственный интеллект и врач-рентгенолог, что существенно повышает точность диагностики и скорость предоставления результатов пациентам.
«У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские ученые установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз», - подчеркнула заммэра.
Нейросети стали вводить в московское здравоохранение в 2020 году.
Недавно в столице создали первый набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга. Он поможет компаниям, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм.