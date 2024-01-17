17 января 2024, 18:57

Иммунолог объяснил одновременное заражение вирусной и бактериальной инфекциями

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России участились случаи случаи одновременного выявления у пациентов и вирусной, и бактериальной инфекции, на это обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. Особенности этого явления в беседе с «360» разъяснил в комментарии «360» иммунолог Владимир Болибок.

О случаях одновременно заражения вирусной и бактериальной инфекциями Попова высказалась ранее в интервью на телеканале «Россия 1».

«Случаи, когда выявляются и вирусы, и бактерии, - это, к сожалению, все чаще и чаще встречается. И все пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями», - обратила внимание глава Роспотребнадзора.

По словам Болибока, бактериальную пневмонию традиционно вызывают микробы пневмококк и гемофильная палочка.

«И против того, и против другого есть прививки. Детям, например, обычно делают прививку от гемофильной палочки. Отдельно есть и прививка против пневмококка», - напомнил врач.

Распространение случаев бактериального заражения, по мнению иммунолога, может быть связано со снижением числа вакцинаций именно против этих возбудителей. Он напомнил, что во время пандемии коронавируса в обществе было много дебатов относительно необходимости прививок.

«Хотя до начала пандемии у нас с прививками в стране все было вполне благополучно, и все эти антипрививочники подзавяли», - заметил он.

Говоря об особенностях заражения одновременно и вирусной, и бактериальной инфекциями, эксперт пояснил, что траектория движения в этом случае выглядит следующим образом: сначала в организм человека попадает вирус, он вызывает ослабление иммунитета.

«На этом фоне активизируется микробная микрофлора, и, собственно говоря, они вызывают воспаление», - заключил собеседник «360».

Болезни Врачи
17 января 2024, 10:52
Рекордный всплеск заболеваемости коклюшем произошел в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России в 2023 году произошел рекордный рост заболеваемости коклюшем. Только с января по октябрь в стране зафиксировали 27,8 тысячи случаев заражения. Врачи связали это с предубеждениями о вакцинации и неконтролируемой миграцией, сообщил «Коммерсант».

Заболеваемость увеличивалась постепенно, но в прошлом году произошел ее всплеск. Если в 2021 году коклюш диагностировали 1,1 тысячи раз, в 2022 году выявили 3,1 тысячи случаев, то по итогам 10 месяцев прошлого года, по подсчетам Росстата, зафиксировали 27,8 тысячи заражений. Это рекордный показатель , по меньшей мере, за последние шесть лет.

Сервис «Справочник врача» провел опрос среди 1316 специалистов. Почти четверть из них, 24,5%, оценили обстановку по коклюшу в своем регионе как напряженную, столько же - как спокойную. Еще 29,9% заявили об умеренной заболеваемости, 2,3% - о критической.

Чаще всего, в 34,5% случаев, доктора объясняли распространение болезни усиленной пропагандой движения антипрививочников. На втором месте среди причин - неконтролируемая миграция. Ее указали 30,2% респондентов. Еще 12,8% заявили, что люди в целом недостаточно осведомлены о важности вакцинации.

Коклюш особенно опасен для младенцев, заявил педиатр Александр Атапин. Возбудитель заболевания, бактерия Борде-Жангу (Bordetella pertussis), передается воздушно-капельным путем.

Здравоохранение Болезни Минздрав Медицина
17 января 2024, 09:32
Дефицит препарата от повторного инфаркта зафиксировали в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России снизился объем выпуска в гражданский оборот препарата «эффиент» (прасугрел) от компании из США Eli Lilly, сообщил представитель Минздрава РФ. Его слова привели «Ведомости».

В Минздраве подчеркнули, что данные о прекращении поставок от производителя не поступали. При этом собеседник издания не уточнил причины дефицита.

Глава «Здравсити» Дмитрий Попов заявил, что официальный дистрибьютор «эффиента» компания «Сервье» уведомила партнеров в России о прекращении поставок в сентябре 2023 года. По его словам, возобновлять их не планируют.

Врачи назначают «Эффиент», чтобы предупредить тромбоз стента при остром коронарном синдроме. Его выписывают пациентам, пережившим инфаркт миокарда, он снижает риск повторного инфаркта.

Ранее в России выявили дефицит вакцины против кори.

Оказалось, что он связан с нехваткой яиц, которые являются сырьем для производства вакцины.

Россия Медицина
15 января 2024, 04:37
Ученые назвали недорогой препарат, повышающий шансы на успешный отказ от курения в два раза
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Недорогой растительный препарат цитизин в два раза увеличивает шансы на успешный отказ от курения, он может быть эффективнее никотинозаместительной терапии. Исследование опубликовали в журнале Addiction.

Цитизин - это соединение растительного происхождения, которое входит в состав недорогого болгарского препарата. Ученые объединили выводы восьми исследований с шестью тысячами пациентами и выяснили, что у участников исследования, принимавших цитизин, шансы бросить курить были выше более чем в два раза, чем у принимавших плацебо.

Некоторые исследования доказали, что цитизин превосходит по результатам никотинозависимую терапию.

Десятиминутные занятия быстрой ходьбой помогут бросить курить , заявили австрийские ученые из Университета Инсбрука после проведенного исследования. Быстрая ходьба как на улице, так и в помещении, значительно снизила тягу участников эксперимента к курению.

Исследования Курение Ученые
15 января 2024, 04:21
«Ужасная история». Врач предупредил о вреде храпа для мозга человека
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Храп свидетельствует о недостаточном поступлении кислорода к мозгу, что может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний. Об опасности храпа в интервью радио Sputnik рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», - отметил специалист Зайцев назвал храп «ужасной историей», которая может привести к подъему артериального давления, а также к инфаркту или инсульту. Храпящий человек может просыпаться уставшим и разбитым, у него нарушаются обменные процессы, отметил Зайцев.

От причин храпа поможет избавиться остеопатия, считает краниопостуролог Владимир Животов. Грамотный остеопат восстановит правильное положение костей в голове и вернется тонус мышцам.

Инсульт Врачи Наука

Новости по теме