ИИ в Москве научили выявлять несколько заболеваний на снимках грудной клетки
Еще один комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме (КТ), запустили в Москве. Нейросеть сможет находить патологии органов грудной клетки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В Москве начал работу новый сервис на основе искусственного интеллекта для комплексного определения семи заболеваний органов грудной клетки», - рассказала она.
Нейросеть обучили находить на снимках признаки семи патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца. Искусственный интеллект проанализировал более 10,5 миллиона медицинских снимков.
В конце 2021 года организаторы эксперимента с искусственным интеллектом заявили о перспективах перехода к комплексным решениям. Сегодня врачи уже могут пользоваться шестью программными продуктами, которые способны определить сразу несколько патологий.
Ранее москвичам рассказали, как нейросети выявили более 800 нарушений с использованием земель.