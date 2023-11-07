ИИ-сервис для заключительного диагноза заработал в поликлиниках Москвы

По словам заммэра, цифрового помощника создали в рамках крупного сотрудничества опытных инженеров и высококвалифицированных врачей. Его задача - помочь сотруднику медучреждения и предложить ему альтернативное мнение.

«Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье - жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию - протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз», - разъяснила Ракова.

Искусственный интеллект не выполняет функцию врача, а лишь становится его ассистентом и предоставляет второе мнение, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний. В их числе - сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка.

Разработка подключается, когда после осмотра терапевт ставит пациенту заключительный диагноз. ИИ-ассистент анализирует полученные данные и сравнивает их с информацией медкарты со сроком давности не более двух лет. После он формирует диагноз. Если он отличается от поставленного врачом, система сообщает об этом.

При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Если мнения врача и цифрового помощника одинаковые, то система пишет, что поддерживает медика в его решении. Сейчас точность сервиса достигает 87%.

Ранее Валентина Матвиенко призвала регулировать ИИ с помощью общечеловеческих правил.