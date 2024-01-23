ИИ облегчит работу московским специалистам лабораторной службы

«На сегодняшний день искусственный интеллект уже прошел первый этап обучения и научился распознавать норму, теперь алгоритмы анализируют обезличенные результаты исследований с патологическими изменениями», - уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такие технологии освободят специалистов от рутинных процессов. Они смогут больше уделять времени сложным случаям, а также распознавать признаки болезни даже, когда она не прямой объект исследования.

Сейчас медики экспериментируют по направлению «жидкостная цитология» - это метод цитологического исследования для диагностики доброкачественных и злокачественных изменений клеток. В перспективе проект охватит и другие сферы. Сервис также могут задействовать в единой информационной системе, позволяющей автоматизировать все этапы проведения цитологических и гистологических исследований.

Последнее десятилетие в Москве активно применяют технологии на базе искусственного интеллекта. Власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.