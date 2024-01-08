Идеальный вариант. Россиянам рассказали, как похудеть после новогодних праздников

Врач отметил, что важно восстановить режим сна и питания, а также тратить энергии больше, чем потреблять. Для этого необходимо повысить физическую активность и уменьшить количество калорий.

«Идеальным вариантом на первых порах станет четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов», - объяснил медик.

Врач рекомендовал ввести в рацион больше куриного филе из-за высокого содержания в нем белка, который обеспечивает качественное похудение. Также полезны телятина, кролик, индейка и рыба. Необходима и клетчатка, которая улучшает работу кишечника.

Сбросить лишний вес можно во время ходьбы при условии постепенного увеличения нагрузок. Для эффективного похудения стоит дополнительно проходить примерно три километра.