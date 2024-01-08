08 января 2024, 22:03

Идеальный вариант. Россиянам рассказали, как похудеть после новогодних праздников

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Избавиться от лишних килограммов и привести вес в норму поможет четырехразовое питание и физическая активность. О правильном похудении «Известиям» рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Борис Поляев.

Врач отметил, что важно восстановить режим сна и питания, а также тратить энергии больше, чем потреблять. Для этого необходимо повысить физическую активность и уменьшить количество калорий.

«Идеальным вариантом на первых порах станет четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов», - объяснил медик.

Врач рекомендовал ввести в рацион больше куриного филе из-за высокого содержания в нем белка, который обеспечивает качественное похудение. Также полезны телятина, кролик, индейка и рыба. Необходима и клетчатка, которая улучшает работу кишечника.

Сбросить лишний вес можно во время ходьбы при условии постепенного увеличения нагрузок. Для эффективного похудения стоит дополнительно проходить примерно три километра.

Праздники Питание Врачи Медицина
08 января 2024, 03:56
Врач рассказал, сколько воды нужно выпивать в день зимой
Unsplash
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Человеку важно пить достаточное количество воды в день не только летом, но и зимой. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в беседе с порталом «Актуальные новости».

По словам специалиста, в холодное время чувство жажды возникает реже, при этом нормальное поступление жидкости в организм может продлить жизнь на 15 лет.

В качестве аргумента Павлова привела результаты исследования ученых из Национального института сердца, легких и крови, которые выяснили, что избегать обезвоживания стоит для того, чтобы не столкнуться с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Свой день эндокринолог посоветовала начинать со стакана теплой воды, также в нее для разнообразия можно добавить немного лимона.

Суточная норма воды составляет примерно 35-40 миллилитров на килограмм массы тела. Для людей с ожирением оптимально употреблять в сутки приблизительно три литра жидкости.

Врач-инфекционист Владимир Неронов ранее предупредил, что некачественная вода из-под крана может вызвать заболевания кожи и внутренних органов.

Исследования Врачи Ученые Ожирение
08 января 2024, 03:01
Россиян предупредили об опасности плавленого сыра
Unsplash
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Чрезмерное употребление плавленного сыра может привести к диабету и ожирению, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Популярный продукт представляет опасность для организма из-за большого количества ненатуральных компонентов.

Разаренова отметила, что для совершенствования текстуры и вкусовых качеств в состав плавленого сыра регулярно включают эмульгаторы, ароматизаторы, трансжиры и другие добавки, способные нанести вред здоровью.

Диетлог подчеркнула, что плавленый сыр отличается повышенным содержанием соли, жиров и консервантов, чем объясняются побочные последствия от его слишком частого употребления. Врач предупредила о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышения уровня холестерина в крови.

По словам Разареновой, плавленный сыр следует оставить в рационе в ограниченном количестве и выбирать варианты продукта с минимальным содержанием трансжиров. Заменить продукт врач порекомендовала творогом или сыром из кешью.

Ранее врач назвал три варианта разгрузочной диеты , чтобы прийти в форму после праздников.

Врачи Продукты
08 января 2024, 01:26
Снижают риск смерти. Ученые нашли рецепт долголетия
Freepik
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Ягоды не только полезны для здоровья, но и снижают риск смерти. К такому выводу пришли американские ученые. Исследование опубликовали в журнале The Journal of Nutrition.

В ягодах содержатся флавоноиды - полезные вещества, обладающие защитными и даже лечебными свойствами. Ученые в течение восьми лет наблюдали за 37 232 участниками исследования и пришли к выводу, что регулярное употребление флавоноидов снижает риск смерти среди взрослых. Но для этого есть ягоды нужно ежедневно, а не только в сезон.

Самой полезной ягодой оказалась клюква - она снижает риск смерти на 31%. Черника - на 21%, а клубника - на 14%.

При этом разные ягоды защищают от разных заболеваний. Например, черника снижает риск смерти от заболеваний органов дыхания на 59%. А клюква спасает в первую очередь от кардиометаболических заболеваний.

Кроме того, ягоды защищают от сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и аритмий. Биофлавоноиды также обладают противораковым действием, защищают от старческой деменции, болезней Паркинсона и импотенции. Употребление ягод в целом тормозит старение и связанные с ним болезни.

Ранее американский биохакер Кристиан Ангермайер назвал пять правил для продления жизни.

Исследования Еда Инсульт Болезни Ученые
07 января 2024, 23:32
Опасные венерические болезни нашли у 19 детей в Тюменской области
РИА «Новости»
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За первые 11 месяцев 2023 года у 19 детей в Тюменской области зафиксировали опасные венерические инфекции. Об этом сообщило местное издание 72.ru со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Врачи зафиксировали у 12 несовершеннолетних пациентов сифилис и у семи - гонорею. Наибольшая часть юных заразившихся приходится на Тюмень и Тюменский район, самому младшему из них 15. В прошлом году венерические болезни в регионе подхватили семь подростков, одному из пациентов на момент выявления не исполнилось и 14 лет.

Всего в Тюменской области сифилисом заразились 118 человек, гонореей - 207. Из-за распространения заболеваний все большее число жителей выступает за введение уроков сексуального просвещения.

В начале года Росстат сообщил о стремительном росте заболеваемости ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и несколькими типами гепатита в стране.

Ранее в детском саду Челябинск сифилис выявили у воспитательницы , после чего признаки заболевания появились у одного из дошкольников. Венерические заболевания способны распространяться не только половым, но и контактно-бытовым путем, однако вероятность этого мала.

Дети Болезни

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