Хирург заявил, что сильные эмоции могут «разбить сердце» и привести к смерти

По мнению специалиста, резкое повышение гормона стресса у здоровых людей может развить синдром разбитого сердца. Такое состояние часто наступает резко, сопровождается болью в груди и одышкой.

«Все это типичные проявления сердечного приступа, единственное отличие - коронарные артерии не заблокированы», - объяснил врач.

Раджан отметил, что риск смерти от стрессовой кардиомиопатии невысокий, но само заболевание может привести к летальному исходу. При этом синдром разбитого сердца появляется не только от отрицательных эмоций - 1% подобных случаев приходится на сильную радость у пациентов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что клюква способна снизить риск смерти на 31%. По ее словам, в ягоде содержатся полезные элементы, в том числе кальций, фосфор, калий и железо. Ежедневное употребление этой ягоды поможет укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, увеличить аппетит и положительно повлиять на работоспособность.