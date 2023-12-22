«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А , у 70 детей - острая респираторная инфекция», - уточнили в министерстве.

Семь детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще 79 - в легкой степени тяжести. Примерно 38 школьников и 11 сопровождающих здоровы. Их разместили в провизорном отделении.

Ситуацию взял на контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Во время поездки из лагеря домой 12-летней девочке резко стало плохо. Она потеряла сознание, а спустя время умерла. Другие дети жаловались на высокую температуру. Когда поезд прибыл на станцию в город Балашов в Саратовской области, школьников высадили и отправили в инфекционную больницу.

В Роспотребнадзоре сообщали, что информация о первом заболевшем школьнике в поезде Тюмень - Адлер появилась 20 декабря. Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки.

У 16 из 86 детей, ехавших в поезде Тюмень - Адлер выявили грипп А. У остальных подтвердилось ОРВИ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.