12 мая 2024, 11:30

Госдума поднимет вопрос дефицита кадров в здравоохранении

РИА «Новости»
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Депутаты Государственной думы в ходе обсуждения предложенной кандидатуры на пост министра здравоохранения России поднимут вопрос дефицита медицинских кадров. Об этом во время пресс-подхода заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Обязательно поднимем проблему дефицита кадров в здравоохранении», - сказал он.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее предложил сохранить пост министра здравоохранения за Михаилом Мурашко. Он занимает должность с 2020 года, в 2022-м Мурашко курировал вопросы импортозамещения медицинского оборудования из-за западных санкций и вопросами логистики препаратов.

РБК со ссылкой на знакомый с кадровым решением источник заявлял, что Мурашко войдет в новый состав правительства.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что партия не поддержит 11 кандидатов в кабмин.

Здравоохранение Госдума РФ Депутаты Россия Михаил Мишустин
12 мая 2024, 03:43
Названы два продлевающих жизнь продукта
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Врач Дэн Бюттнер на протяжении десятилетий анализировал рацион питания самых долгоживущих людей в мире и сделал вывод, что черная фасоль и грецкие орехи помогают продлить жизнь. Его исследование опубликовало издание Business Insider.

Исследователь рекомендовал каждый день съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить себе жизнь.

Он напомнил, что в орехах содержится много клетчатки, способной уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль помогает снизить риск развития смертельных раковых заболеваний. Кроме того, данные продукты богаты белком, который снижает тягу к еде и риск переедания.

Бюттнер отметил, что грецкие орехи также являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3. Они помогают увеличить продолжительность жизни.

Доктор медицинских наук Светлана Каневская ранее посоветовала добавить в рацион больше чеснока, лука и бананов , чтобы поддержать иммунную систему.

Еда Питание Врачи Продукты
12 мая 2024, 02:48
Названы блюда фастфуда, которые не вредят фигуре
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Среди блюд фастфуда стоит отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

«В каждом меню кафе „быстрой еды“ есть салаты, которые приветствуются диетологами. Чтобы утолить голод, лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», - пояснил он.

По словам Асанова, между разными видами мяса лучше выбрать курицу, а не свинину или говядину. Картофель рекомендуется не сочетать с мясом. При выборе соуса терапевт посоветовал взять кетчуп или горчицу, и не покупать соусы на основе майонеза.

Также врач напомнил любителям суши и роллов, что рис считается диетическим продуктом. Но полезен неочищенный коричневый рис, так как в его шелухе содержится много витаминов и минералов, а белый рис добавляет блюдам калорийности. Полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но нужно соблюдать меру, резюмировал Асанов.

Диетолог Екатерина Казачкова ранее отмечала, что съесть фастфуд можно один раз в две недели. Это поможет не набрать лишний вес, и насладиться любимым блюдом.

Еда Врачи Продукты
11 мая 2024, 05:55
Врач объяснил, почему нельзя лечить изжогу содой
РИА «Новости»
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Прием воды с содой для лечения изжоги приведет к печальным последствия, в том числе повысит риск развития рака. Это неэффективное лечение, объяснила в интервью изданию «Доктор Питер» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Также необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от различных инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита», - добавила врач.

Врач предупредила, что пищевая сода обладает щелочными свойствами. Она негативно влияет на пищеварительные процессы.

Если применять ее для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге, то сначала боль может на время утихнуть, а потом вернуться с новой силой.

Кашух объяснила, что растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, нейтрализующий кислоту желудочного секрета. После этого желудок начинает усиленно производить соляную кислоту, чтобы восстановить прежнюю кислотной желудочного сока. Во время этого процесса образуется углекислый газ, который опять приводит к изжоге и вздутию.

По ее словам, вместо соды лучше использовать современные аптечные препараты, а если изжога часто повторяется, то обратиться к врачу. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта с таким лечением возрастают риски повредить слизистую желудка и повысить риски развития рака.

Ранее Кашух предупредила россиян, что сдобные куличи с добавлением молока и сливочного масла нельзя хранить больше недели.

Лекарства Врачи Онкология
10 мая 2024, 14:49
Российские поликлиники в ближайшие шесть лет полностью модернизируют
РИА «Новости»
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Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин. Прямая трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента.

Перед депутатами кандидат на пост главы председателя правительства представил программу будущей работы правительства.

В ходе своего выступления Мишустин подчеркнул, что необходимо повысить качество и доступность медицинских услуг для россиян. Сделать это возможно путем объединения усилий на всех уровнях, учитывая обратную связь от людей и медицинских работников.

«В ближайшие шесть лет предстоит полностью модернизировать первичное звено. Это позволит дополнительно выявлять заболевания и назначать терапию более чем семи миллионам россиян», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра.

Он добавил, что по поручению президента России Владимира Путина продолжит работу по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями,

Здравоохранение Госдума РФ Поликлиники Россия Михаил Мишустин

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