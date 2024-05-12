Госдума поднимет вопрос дефицита кадров в здравоохранении

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«Обязательно поднимем проблему дефицита кадров в здравоохранении», - сказал он.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее предложил сохранить пост министра здравоохранения за Михаилом Мурашко. Он занимает должность с 2020 года, в 2022-м Мурашко курировал вопросы импортозамещения медицинского оборудования из-за западных санкций и вопросами логистики препаратов.

РБК со ссылкой на знакомый с кадровым решением источник заявлял, что Мурашко войдет в новый состав правительства.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что партия не поддержит 11 кандидатов в кабмин.