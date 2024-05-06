06 мая 2024, 03:07

«Глаз встал на место». Врачи провели уникальную операцию пациенту в Москве

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Врачи Городской клинической больницы № 1 Москвы помогли пациенту вернуть на место «вышедший из орбиты» глаз. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

У пациента обнаружили редкую патологию - синдром Пурфюр дю Пти, вызванную раздражением шейного узла, который обеспечивает связь мышц глаза с центральной нервной системой.

По словам больного, после проведенных процедур произошло настоящее чудо.

«Мой выпученный глаз встал на место. Конечно, видеть он не стал, но в нем появилось периферическое зрение. И теперь я даже могу водить машину», - рассказал мужчина.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина заявила, что 20% клещей могут быть переносчиками сразу нескольких заболеваний. Одно из самых опасных заболеваний, переносимых паразитом - клещевой вирусный энцефалит. Болезнь сопровождается такими проявлениями , как озноб, высокая температура, тошнота, рвота, головная боль в области глаз и лба, светобоязнь и эпилептические припадки.

Больницы Болезни Врачи Мужчины Москва
06 мая 2024, 04:24
Врач объяснил, как выйти из Великого поста без последствий для здоровья
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Верующим рекомендовали выходить из Великого поста постепенно, возвращаясь к привычному рациону в течение двух недель, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

По словам врача, очень важно соблюдать постепенный переход к обычной пище, не набрасываясь на продукты, которые употребляли в ограниченном количестве во время поста.

«Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», - подчеркнула Багатова.

Специалист добавила, что в течение двух недель можно будет полностью, причем без резких изменений в рационе, перейти на общий стол. В противном случае постящиеся могут столкнуться с обострением имеющихся хронических заболеваний.

Багатова также пояснила, что чаще всего это заболевания кишечника или желчекаменная болезнь. В такой ситуации лучше обратиться за помощью к врачу, который не только проведет обследование, но и назначит лечение с диетой.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александр Ноев посоветовал избегать строгих ограничений во время поста, чтобы рацион оставался сбалансированным. Это поможет не навредить организму.

Еда Пасха Болезни Питание Врачи Россия Диеты Великий пост
05 мая 2024, 14:08
Россиянам рассказали, сколько колбасы и сливочного масла лучше есть в день
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Насыщенные жиры, содержащиеся в животных продуктах, стоит с осторожностью потреблять каждому человеку вне зависимости от состояния здоровья. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Ольга Чухачева.

Она отметила, что у организма нет потребности в потреблении насыщенных жиров. Кроме того, получить их недостаток очень сложно: они могут вырабатываться внутри сами.

«Насыщенные жиры - один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям <…> до 10% от суточной калорийности рациона. Это кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец», - пояснила она.

Диетолог посоветовала выбирать постные сорта мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи. А продуктов высокой степени переработки - колбас, сладостей, десертов - лучше избегать.

Ранее россиянам рассказали, почему не стоит есть глазированную верхушку кулича.

Еда Врачи Продукты
05 мая 2024, 04:26
Россиянам рассказали, о чем говорит тяга к сладкому
РИА «Новости»
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Неконтролируемое потребление сладкого может привести к развитию диабета II типа. Справиться с тягой к сладкому бывает непросто, так как она обусловлена как физиологическими, так и психологическими причинами, рассказали «Известия».

Тяга к сладкому - это не обязательно симптом какого-то заболевания. Но в то же время она может косвенно свидетельствовать о множестве нарушений в организме, отметила эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Ирина Русс.

«Во-первых, у человека может не хватать энергии из-за снижения уровня витаминов и недостатка дофамина и других гормонов. Во-вторых, это может быть следствием развития инсулинорезистентности», - пояснила врач.

Также это может свидетельствовать о хроническом воспалении в ЖКТ. Кроме этого, тяга к сладкому может быть маркером депрессии.

Физическая активность и отказ от перекусов помогут снизить риск диабета. Также важно грамотно составлять рацион, заявил ранее эндокринолог Роман Терушкин.

Врачи Медицина Диабет Депрессия
04 мая 2024, 22:15
«Растительный бургер». Мужчинам порекомендовали отказаться от мяса
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Мужчины среднего возраста, заменив в своем ежедневном рационе красное мясо на пищу растительного происхождения, могут улучшить свое здоровье. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказала исполнительный директор Научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.

«Я как <…> ежедневно практикующий врач могу сказать, что, если бы часть моих пациентов, в основном, мужчины среднего возраста, заменили хотя бы одну порцию в своем рационе красного мяса на <…> растительный бургер, они бы добились значительного улучшения своего здоровья», - заявила эксперт.

По ее словам, в 2020 году в течение восьми недель в Стэнфорде проводили исследования, в ходе которых одни участники эксперимента принимали только обычное мясо, а другие - его заменители растительного происхождения.

«Они (участники из второй группы - прим. ред) снизили вес на один килограмм за восемь недель естественным образом. <…> Есть биомаркер, который стал популярен в последнее время. Это триметиламин и его вариант оксида. <…> Его исследовали у этих двух групп. Это маркер риска тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, системного воспаления рака кишечника и, как это ни странно, заболевания почек и сахарного диабета», - подчеркнула специалист.

У людей, не евших красное мясо, даже липидный профиль - исследование крови, в процессе которого определяют содержание жиров разных фракций в сыворотке крови - стал улучшаться, подчеркнула Дианова.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева предупредила россиян , что магазинный маринад для шашлыка может нанести вред организму.

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