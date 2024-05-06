«Глаз встал на место». Врачи провели уникальную операцию пациенту в Москве

Верующим рекомендовали выходить из Великого поста постепенно, возвращаясь к привычному рациону в течение двух недель, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

По словам врача, очень важно соблюдать постепенный переход к обычной пище, не набрасываясь на продукты, которые употребляли в ограниченном количестве во время поста.

«Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», - подчеркнула Багатова.

Специалист добавила, что в течение двух недель можно будет полностью, причем без резких изменений в рационе, перейти на общий стол. В противном случае постящиеся могут столкнуться с обострением имеющихся хронических заболеваний.

Багатова также пояснила, что чаще всего это заболевания кишечника или желчекаменная болезнь. В такой ситуации лучше обратиться за помощью к врачу, который не только проведет обследование, но и назначит лечение с диетой.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александр Ноев посоветовал избегать строгих ограничений во время поста, чтобы рацион оставался сбалансированным. Это поможет не навредить организму.