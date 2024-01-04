Главврач наркологической клиники рассказал, как правильно пить в новогодние праздники

Читайте нас в:

Доктор посоветовала не пить на голодный желудок, ведь так алкоголь всасывается быстрее. Для начала нужно плотно поесть. В этом случае стремительного опьянения не будет.

«Между рюмками нужно делать паузу в 20-30 минут, чтобы понять реакцию организма. Если опьянение наступило сразу либо состояние ухудшилось, нужно прекратить возлияния, даже если хочется продолжать», - отметила Мальцева.

Перед тем, как пить, стоит приобрести активированный уголь и минеральную воду. Еще важнее - держать при себе телефон, чтобы при необходимости вызвать скорую помощь.

Ранее телеведущая и врач Елена Мальцева перечислила эффективные способы по избавлению от похмелья.

Вместо рассола она посоветовала пить воду без газа, крепкий сладкий чай и кофе.

Нарколог Даниил Петров предупредил о разном времени вывода алкоголя из организма мужчин и женщин.

Он также рассказал об особенностях этого процесса у диабетиков и людей с ожирением.