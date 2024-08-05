Главный нарколог Москвы назвал шесть критериев алкогольной зависимости

Специалист пояснил, что раньше этот синдром называли алкоголизмом. У него существуют четкие критерии.

Тяга к употреблению алкоголя, причем на психологическом уровне, является первым признаком.

«Второе - когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема», - рассказал Масякин.

Третий признак - желание «опохмелиться», или абстинентный синдром. Четвертый критерий определяют как толерантность, или необходимость повысить дозу для получения эффекта.

При пятом признаке человек продолжает употреблять алкоголь, невзирая на последствия и даже болезнь. В частности, при циррозе печени. И, наконец, шестой критерий лежит в социальной сфере, когда у человека на первом месте в жизни спиртные напитки.

Ранее нарколог Виталий Холдин предупредил о негативных последствиях для здоровья ребенка , если беременные или кормящие матери не отказались от алкоголя в этот период.