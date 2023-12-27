Глава Роспотребнадзора заявила, что мир вокруг России «горит корью»

«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», - сообщила она.

По словам Поповой, зарегистрированные в России вирусы кори завезли из 16 стран. Однако эпидемиологическая ситуация в РФ остается контролируемой. Заражаются только те, кто не прививался.

Ранее появилась информация о введении карантина в одном из корпусов МГУ из-за заболевшего корью студента. Учащихся всех факультетов корпуса перевели на дистанционное обучение до 11 января.

В 2023 году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз.

Болезнь очень заразна: из 100 контактировавших с заболевшим заражаются до 96. Кроме того, вирус кори вызывает тяжелые осложнения, коревая пневмония опаснее ковидной.