29 декабря 2023, 04:42

Глава Минздрава рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя на Новый год

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Если человек страдает от проблем со здоровьем, включая нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы, то от спиртного следует отказаться вовсе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«Алкоголь - в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать», - отметил он.

По словам министра, в праздники не следует переедать, а в выходные дни после Нового года нужно вести активную деятельность в приподнятом настроении.

Ранее врач-гастроэнтеролог, руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов рекомендовал россиянам после новогодней ночи пить больше напитков. В основном нужно опираться на теплые морсы или воду с лимоном. Также эксперт посоветовал побольше гулять, потому что движение тела рефлекторно заставит двигаться желудок.

Еда Праздники Здравоохранение Болезни Алкоголь Новый год
29 декабря 2023, 04:55
Впервые за 27 лет выявили случай заражения человека опасной инфекцией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Первый за почти 30 лет случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявили в Аргентине. Об этом сообщила ВОЗ, ее уведомили о заболевании 20 декабря.

Первый за почти 30 лет случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявили в Аргентине. Об этом сообщила ВОЗ , ее уведомили о заболевании 20 декабря.

Это первый с 1996 года подтвержденный случай заражения человека этой инфекцией. До этого WEE выявляли в Аргентине в 1982–1983 годах во время вспышки заболевания у лошадей.

Заболевший - сельский рабочий из провинции Санта-Фе, в которой ранее у лошадей фиксировали положительный результат теста на эту инфекцию.

Симптомами западного лошадиного энцефалита является головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. Пациента госпитализировали, 12 дней он провел на ИВЛ, его выписали 20 декабря.

Ранее ВОЗ выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса - JN.1. Популяционный иммунитет, а также использование вакцин от «омикрона» минимизируют число тяжелых форм заболевания.

Болезни Аргентина
28 декабря 2023, 22:35
Правительство позволило выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти согласились на выпуск аналога датского препарата от диабета «Оземпик» в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина.

«Разрешить <…> „Герофарм“ и <…> „Промомед“ использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, <…> принадлежащими компании „Ново Нордиск“, по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании „Ново Нордиск“ в целях обеспечения населения <…> препаратами с международным непатентованным наименованием „Семаглутид“», - сказано в публикации.

По словам гендиректора «Герофарм» Петра Родионова, законная выдача вынужденной лицензии даст компании возможность обеспечивать клиентов востребованным лекарством. До конца года выпустят до 300 тысяч пачек. Потом объемы будут увеличивать для полного удовлетворения потребности пациентов на рынке.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарств посредством механической блокировки на основе информации в системе маркировки. Акт должны предоставить до 12 февраля 2024 года.

Лекарства Россия Аптеки Правительство РФ
28 декабря 2023, 00:14
Минздрав предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Минздрав России разработал проект приказа, в котором предложил снизить возраст первого профилактического осмотра девочек врачом-гинекологом с 14 до 13 лет. Документ разместили на официальном портале нормативных актов.

Изменение возраста осмотра гинекологом девочек-подростков имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного, заявила журналистам главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

Нужно ли рассказывать подросткам о сексе , и как это правильно делать, рассказала сексолог Лариса Никитина. Заниматься сексуальным просвещением должны родители, невозможно обеспечить каждую школу в стране грамотным сексологом, считает специалист.

Случай ранней беременности ранее зафиксировали в Ленинградской области. Шестиклассница обратилась к медикам с болями в животе, оказалось, она беременна, а отцом ребенка может быть знакомый восьмиклассник. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за угрозы преждевременных родов.

Дети Минздрав Врачи Россия
27 декабря 2023, 12:49
Глава Роспотребнадзора заявила, что мир вокруг России «горит корью»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В РФ удалось не допустить распространения кори, однако мир вокруг буквально «горит» ею. На это указала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», - сообщила она.

По словам Поповой, зарегистрированные в России вирусы кори завезли из 16 стран. Однако эпидемиологическая ситуация в РФ остается контролируемой. Заражаются только те, кто не прививался.

Ранее появилась информация о введении карантина в одном из корпусов МГУ из-за заболевшего корью студента. Учащихся всех факультетов корпуса перевели на дистанционное обучение до 11 января.

В 2023 году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз.

Болезнь очень заразна: из 100 контактировавших с заболевшим заражаются до 96. Кроме того, вирус кори вызывает тяжелые осложнения, коревая пневмония опаснее ковидной.

Болезни Роспотребнадзор Анна Попова

Новости по теме