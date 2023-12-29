Глава Минздрава рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя на Новый год

«Алкоголь - в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать», - отметил он.

По словам министра, в праздники не следует переедать, а в выходные дни после Нового года нужно вести активную деятельность в приподнятом настроении.

Ранее врач-гастроэнтеролог, руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов рекомендовал россиянам после новогодней ночи пить больше напитков. В основном нужно опираться на теплые морсы или воду с лимоном. Также эксперт посоветовал побольше гулять, потому что движение тела рефлекторно заставит двигаться желудок.