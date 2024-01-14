14 января 2024, 05:43

Гинеколог раскрыла, какие витамины необходимы женщинам после 40

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После 40 женщинам необходимо тщательнее следить за здоровьем и балансом микро- и макроэлементы в организме. Анализы покажут, каких компонентов не хватает, отметила врач-гинеколог Екатерина Волкова для издания «Доктор Питер».

Не стоит самостоятельно назначать себе витамины, подчеркнула врач, может возникнуть переизбыток какого-либо элемента, что порой хуже, чем дефицит.

«Усталость, сонливость, бессилие, вялость - знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных - это дефицит витаминов и минералов», - отметила специалист.

Гинеколог назвала пять витаминов, необходимых женщинам, перешагнувшим рубеж в 40 лет. Это витамины D и E, они нужны для красоты кожи и защиты от депрессии. Витамин А также благотворно влияет на состояние кожи. Витамины группы В важны для развития нервной системы и снижения уровня стресса. Витамин С защищает организм от свободных радикалов, которые вызывают старение клеток.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отвар фенхеля - это лучший напиток для здоровья. Он поможет сердцу, костям и нервной системе.

Врачи Женщины Красота
14 января 2024, 02:30
Участники Давосского форума обсудят «болезнь X», способную убить миллионы человек
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Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Давосе, обсудят сценарий распространения смертельной «болезни X». Гипотетическая инфекция может оказаться в десятки раз опаснее коронавируса.

Участники Всемирного экономического форума ( ВЭФ ), который пройдет в Давосе, обсудят сценарий распространения смертельной «болезни X». Гипотетическая инфекция может оказаться в десятки раз опаснее коронавируса.

Спикеры форума обсудят предупреждения Всемирной организации здравоохранения о риске появления новой болезни. Участники дискуссии обсудят, какие меры необходимо принять, чтобы подготовить системы здравоохранения стран к более масштабной пандемии, учитывая уроки вспышки COVID-19.

Панель, посвященная «болезни X», состоится 17 января. Главными спикерами станут глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус и председатель правления разработавшей вакцину от коронавируса компании AstraZeneca Мишель Демаре.

Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января. Его посетят представители около 60 стран, ожидается выступление украинского президента Владимира Зеленского. По информации СМИ, в ходе форума американские чиновники попросят Зеленского предоставить более конкретный план действий ВСУ на предстоящий год.

Здравоохранение Болезни Коронавирус в России и в мире
14 января 2024, 02:27
Гастроэнтеролог рассказал, какой сахарозаменитель самый вредный
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Самым вредным сахарозаменителем является фруктоза. Об этом заявила известный эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

По ее словам, чрезмерное количество фруктозы может обернуться плачевными последствиями. Это проблемы с печенью, жировой гепатоз, ожирение, повышение уровня триглицеридов и холестерина, а также блокировка выработки лептина - гормона, который отвечает за насыщение. Помимо этого, избыток фруктозы опасен повышением уровня инсулина в крови.

Эксперт рассказала о пяти самых безопасных сахарозаменителях: триголоза, стевия, изомальтоолигосахариды, эритрит и сироп цикория.

Ранее врач-эндокринолог Валерий Фадеев заявил, что сахарозаменители не помогут в сбрасывании лишних килограммов. По его словам, для похудения человеку следует полностью пересмотреть свой рацион. Важно уменьшить количество углеводов, есть больше белка и овощей, а также заниматься спортом.

Еда Врачи Ожирение
13 января 2024, 17:33
Успокоит нервы и укрепит кости. Врач назвал лучший напиток для здоровья
Unsplash/Akhilesh Sharma
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Польза фенхеля

Фенхель очень похож на укроп и используется уже давно. Многие мамы знают: когда у ребенка колики, метеоризм или вздутие живота, необходимо дать укропную водичку. Чаще используют как раз либо укроп, либо фенхель. Последний представляет собой разновидность укропа.

«Часто, конечно, используется у взрослых. Так как обладает спазмолитическим действием, расслабляет, улучшает желчеотделение, расслабляет кишечник, убирает спазмы, то хорошо за счет этого воздействует на нервную систему, оказывает такое успокаивающее расслабляющее действие», - рассказала Соломатина.

Фенхель богат веществами, обладающими бактерицидными и отхаркивающими свойствами. Отвар оказывает жаропонижающий эффект, поэтому его используют в качестве комплексной терапии при простудных болезнях. Растение содержит большое количество витамина С, что тоже очень благоприятно воздействует на иммунную систему.

«Есть много антиоксидантов, поэтому предотвращает окисление клеток и тканей, что часто происходит именно в момент простуды», - добавила Соломатина.

При наружном применении растение улучшает состояние кожи, устраняет язвочки и гнойнички. Фенхель полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. В целом как продукт питания оказывает профилактическое действие, регулирует кислотно-щелочной обмен, предотвращает заболевания мочевыделительной системы.

Фенхель служит источником витаминов группы В, магния, калия, кальция и фосфора. Такой состав укрепляет кости и сердце, устраняет запоры и выводит лишнюю жидкость из организма. В связи с этим отвар часто используют для похудения. Растение также улучшает состояние кожи, волос и ногтей - его можно применять как косметическое средство.

Опасность отвара из фенхеля

Нужно помнить, что так как фенхель содержит достаточно активные вещества, им не нужно сильно увлекаться. В отдельных случаях растение может вызвать аритмию. Речь идет о людях, которые страдают изменениями со стороны сердечной мышцы.

«Нужно сразу сказать, что все равно не нужно его безумно использовать, потому что все-таки эта травка достаточно аллергенная», - отметила Соломатина.

Несмотря на то, что фенхель улучшает лактацию, он противопоказан беременным и кормящим женщинам, предупредила Соломатина. Отваром не стоит злоупотреблять людям с камнями в желчном пузыре.

Оптимальной и безопасной дозой станет полстакана отвара фенхеля в день. Некоторые могут употреблять напиток два раза в сутки. Однако перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Еда Врачи Ожирение
13 января 2024, 15:36
Врач назвал пять обязательных для здоровья «витаминных бомб»
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Лосось, брокколи, помидоры, авокадо и говяжья печень должны быть в рационе каждого человека, написала врач-терапевт Ирина Баранова в своем Telegram-канале. Она назвала эти продукты «витаминными бомбами».

Баранова отметила, что лосось входит в число лидеров по содержанию таких полезных жиров, как Омега-3. Эта рыба богата калием, фосфором, витаминами В и D. Лосось улучшает кожу, волосы, нормализует уровень сахара в крови и снижает риск появления болезни Альцгеймера.

Калий и фосфор также содержатся в брокколи. Кроме того, в этой разновидности цветной капусты есть магний, цинк, железо, кальций, витамины группы В, С и бета-каротин. Брокколи является одним из самых сбалансированных продуктов, он положительно воздействует на глаза и процесс пищеварения.

Помидоры, по словам Барановой, богаты клетчаткой, пектином, витаминами С, Е, В, фолиевой кислотой. При употреблении этого продукта в пищу улучшаются память, иммунитет, кожа и волосы.

«Антираковые свойства томатов подтверждены многими научными исследованиями. Появление раковых клеток предотвращает природный антиоксидант ликопин. Он же придает плодам характерный красный цвет», - подчеркнула она.

В авокадо содержится много мононенасыщенных жиров, этот продукт помогает контролировать аппетит, снижает риск развития сердечных заболеваний, увеличивает стрессоустойчивость.

А говяжью печень Баранова назвала кладезем витаминов, в особенности группы А, В, С, D и Е. Продукт рекомендован людям с активным образом жизни из-за содержания белка с оптимальным содержанием необходимых аминокислот.

Ранее россиянам посоветовали пить отвар фенхеля. Он помогает при простуде, спазмах кишечника и других проблемах.

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