Гинеколог раскрыла, какие витамины необходимы женщинам после 40

Польза фенхеля

Фенхель очень похож на укроп и используется уже давно. Многие мамы знают: когда у ребенка колики, метеоризм или вздутие живота, необходимо дать укропную водичку. Чаще используют как раз либо укроп, либо фенхель. Последний представляет собой разновидность укропа.

«Часто, конечно, используется у взрослых. Так как обладает спазмолитическим действием, расслабляет, улучшает желчеотделение, расслабляет кишечник, убирает спазмы, то хорошо за счет этого воздействует на нервную систему, оказывает такое успокаивающее расслабляющее действие», - рассказала Соломатина.

Фенхель богат веществами, обладающими бактерицидными и отхаркивающими свойствами. Отвар оказывает жаропонижающий эффект, поэтому его используют в качестве комплексной терапии при простудных болезнях. Растение содержит большое количество витамина С, что тоже очень благоприятно воздействует на иммунную систему.

«Есть много антиоксидантов, поэтому предотвращает окисление клеток и тканей, что часто происходит именно в момент простуды», - добавила Соломатина.

При наружном применении растение улучшает состояние кожи, устраняет язвочки и гнойнички. Фенхель полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. В целом как продукт питания оказывает профилактическое действие, регулирует кислотно-щелочной обмен, предотвращает заболевания мочевыделительной системы.

Фенхель служит источником витаминов группы В, магния, калия, кальция и фосфора. Такой состав укрепляет кости и сердце, устраняет запоры и выводит лишнюю жидкость из организма. В связи с этим отвар часто используют для похудения. Растение также улучшает состояние кожи, волос и ногтей - его можно применять как косметическое средство.

Опасность отвара из фенхеля

Нужно помнить, что так как фенхель содержит достаточно активные вещества, им не нужно сильно увлекаться. В отдельных случаях растение может вызвать аритмию. Речь идет о людях, которые страдают изменениями со стороны сердечной мышцы.

«Нужно сразу сказать, что все равно не нужно его безумно использовать, потому что все-таки эта травка достаточно аллергенная», - отметила Соломатина.

Несмотря на то, что фенхель улучшает лактацию, он противопоказан беременным и кормящим женщинам, предупредила Соломатина. Отваром не стоит злоупотреблять людям с камнями в желчном пузыре.

Оптимальной и безопасной дозой станет полстакана отвара фенхеля в день. Некоторые могут употреблять напиток два раза в сутки. Однако перед применением лучше проконсультироваться с врачом.