Гинцбург поблагодарил Путина за помощь разработчикам вакцины «Спутник»
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об отправке части средств, полученных от международных поставок вакцины «Спутник», ее разработчикам. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Благодарен президенту Владимиру Путину за поддержку российской науки, института Гамалеи и вакцины „Спутник“, а также за поручение направить часть средств, полученных РФПИ от международных поставок вакцины „Спутник“, институту Гамалеи, а еще часть средств - непосредственно ученым», - сказал он.
Справедливое распределение прибыли от продаж отечественных вакцин Путин обсудил с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Президент узнал, удалось ли разработать схему, при которой создатели вакцин получают средства не только для «личного потребления», но и для развития своей деятельности. Глава РФПИ привел в пример механизм с вакциной «Спутник».
Ранее в России зарегистрировали обновленную версию вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен для профилактики заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции.