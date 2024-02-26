Гинцбург объяснил особенности восприятия мРНК-вакцин организмом человека

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в комментарии изданию напомнил, что российская вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе человека, поэтому в регистрационных исследованиях таких осложнений после использования вакцин не зафиксировано. Эту точку зрения подтвердил Гинцбург.

«Что касается вакцины „Спутник V“ , которая в третьей фазе клинических испытаний, то количество этих осложнений и каких-либо других побочных осложнений не превышало контрольный уровень. Количество этих осложнений, которые встречаются обычно без вакцинации», - пояснил специалист.

О том, что мРНК-вакцины могут приводить к осложнениям, несколько лет назад сообщало Европейское агентство по лекарственным средствам. ЕМА, в частности, указывало на риски тромбоэмболии от AstraZeneca. Но ее представители указали тогда, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от этого препарата нет.

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США также обращало внимание на то, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna увеличивают риски миокардита и перикардита после вакцинации.

По мнению Александра Гинцбурга, подобные выводы были ожидаемы, поскольку вакцины Pfizer и Moderna , сделанные на платформе мРНК, организм человека воспринимает как инородную информацию.

Об исследовании по использованию мРНК-вакцин ранее сообщал Bloomberg. Ссылаясь на данные работы, агентство пояснило, что эти вакцины были связаны с рядом других серьезных рисков.

Среди них авторы исследования назвали риск воспаления сердечной мышцы, вероятность образования тромбов в мозге, риск неврологического расстройства и синдрома Гийена-Барре.