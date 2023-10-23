Гинцбург объяснил особенность назальной вакцины от коронавируса

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«Назальная вакцина дает принципиально новые возможности. Так как ее вводят в нос, она дает стерильный иммунитет. Это значит, что человек, который таким образом вакцинировался, не является дальнейшим переносчиком возбудителя», - объяснил он.

В этом, по словам академика, заключается важное отличие назальной вакцины от инъекционной. В последнем случае привившийся пациент продолжал оставаться распространителем вируса, защищая только себя.

Гинцбург добавил, что в эпидемиологическом плане именно назальная вакцина способна прервать цепочку передачи возбудителя заболевания.

По его словам, по этой причине важно выпустить в назальной форме обновленный препарат «Спутник V», за основу которого взяли вариант «омикрона» под названием «кракен». Клинические испытания препарата еще не завершили. В гражданский оборот такую вакцину выпустят не раньше марта 2024 года, уточнил ученый.