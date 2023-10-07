Гепатолог назвал главный «тормоз» развития рака
Предотвратить старение и развитие раковых клеток может белок в ежедневном рационе, уверен врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», - отметил врач.
По словам Вялова, белок можно получить не только из мяса, но и из рыбы и растительных источников. Настоящим кладезем пользы гастроэнтеролог назвал яйца. Они богаты жирными кислотами, которые благотворно влияют на сердце и мозг. Еще один из самых полезных источников белка - рыба.
Для веганов отличный выбор - соевый протеин, считает врач. Он поможет снизить уровень холестерина.
Кисломолочные продукты улучшают пищеварение , стимулируют иммунитет и помогают защититься от рака. Эксперты рекомендуют употреблять кефир, творог или сметану ежедневно. Кисломолочные продукты - это хороший, качественный белок.