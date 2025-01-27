27 января 2025, 00:36

Генетические тесты для будущих родителей. В чем преимущества?

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Генетическое тестирование будущих родителей в России станет частью расширенной программы неонатального скрининга. Поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета. Ждать ли повышения рождаемости в стране благодаря этим мерам, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой начальник Московского геномного центра Олег Глотов.

В первую очередь он отметил, что программа поможет родителям с детьми, у которых есть врожденные проблемы, родить здорового ребенка.

«Мы постараемся за счёт этой программы реализовать рождение здоровых детей у тех родителей, у которых уже есть, к сожалению, больные дети. Очень важно, чтобы они получили здорового ребёнка», - объяснил генетик.

Кроме этого, по его словам, тестирование позволит повысить показатели здоровья всех новорожденных.

Генетик отметил, что в прошлом году, который был Годом семьи, обсуждалось очень много вопросов направленных на решение проблем как повышения рождаемости, так и улучшения показателей здоровья новорожденных. По его словам, генетическое тестирование направлено как раз на решение проблем со здоровьем малышей.

«Конечно, в целом программа направлена на рождение здоровых детей», - добавил Глотов.

Также он считает, что программа косвенным образом позволит повысить рождаемость в стране.

«Эта программа будет поднимать рейтинг того, что сейчас в стране такая популяризация рождения детей. Это вторичный эффект будет, но он повлечет за собой повышение рождаемости. Я в это, честно говоря, как специалист, как генетик верю», - подвел итог эксперт.

Ранее стало известно, что женщины в России начали дарить свои замороженные яйцеклетки подругам. Репродуктолог рассказала 360.ru, что нужно, чтобы сделать такой подарок и как обезопасить себя от неприятных моментов в будущем.

Дети Роддома Семья Женщины Россия Медицина Владимир Путин
23 января 2025, 10:57
Роспотребнадзор предупредил о раннем начале сезона клещей
РИА «Новости»
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Из-за достаточно теплой зимы сезон клещей в этом году может начаться раньше. Как уберечь себя от кровососущих паразитов, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Подобная ситуация, по данным ведомства, уже складывалась 11 лет назад. Тогда клещи начали распространяться с середины марта, хотя обычно появляются только в апреле.

Специалисты посоветовали при походах в леса или парки использовать закрытую одежду, которая не позволит клещам проникнуть к коже, и репелленты.

Ранее научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, биолог Вадим Марьинский поделился советами, как не стать жертвой клещей.

Ученый рекомендовал не устраивать пикники и привалы на прошлогодней траве в тех местах леса, где нет снега. Он объяснил, что для клещей ключевое значение имеют температура и влажность почвы в том месте, где они обитают.

Роспотребнадзор Насекомые
23 января 2025, 09:12
В России создадут вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы
РИА «Новости»
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Российские ученые начали разрабатывать вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы. Об этом ТАСС сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам микробиолога, сначала ученым предстоит создать модели онкологических заболеваний для разработки против них персонализированных мРНК-вакцин. Их испытания планируют начать в конце текущего или в начале следующего года. Это будет возможно, если государство в прежнем объеме продолжить финансировать разработку.

«Мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано <…>, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы вслед за меланомой тоже была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких, <…> определенных [разновидностей] рака почек, <…> рака груди и рака поджелудочной железы», - сказал Гинцбург.

Ученые России занимаются разработкой вакцины от рака с 2022 года. В проекте задействованы эксперты, ранее принимавшие участие в работе над «Спутником V». Гинцбург отмечал, что фактически не существует двух похожих опухолей, поэтому каждый пациент будет получать индивидуальную вакцину от онкологического заболевания. Для ее создания будет использован искусственный интеллект.

Первыми получить противораковую вакцину в рамках клинических исследований смогут пациенты, страдающие мелкоклеточным раком легких и меланомой.

Болезни Россия Медицина Вакцинация Рак Александр Гинцбург
23 января 2025, 08:59
Минздрав России запретил американскую «Виагру»
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Министерство здравоохранения решило отменить государственную регистрацию и исключить препарат «Виагра» из государственного реестра. Регистрационное удостоверение на этот препарат было выдано американской компании «Виатрис».

«Принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата „Виагра“ <…> таблетки, диспергируемые в полости рта», - говорится в документе.

Регистрационное удостоверение выдавали в 2017 году.

В 2023 году американская фармацевтическая корпорация «Виатрис» временно приостановила экспорт в Россию таблеток для потенции. Однако в Минпромторге заявили, что в стране есть технологическая возможность производства «Виагры».

Ранее в Иране 32-летний мужчина частично ослеп после употребления виагры. Иранец принял двойную дозу препарата, которая считается максимально допустимой. Через три часа после этого мужчина потерял зрение на один глаз.

Минздрав Россия
23 января 2025, 05:24
Бананы не так просты. Врач рассказала о вреде этих тропических фруктов
РИА «Новости»
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Людям, страдающим от эрозивно-язвенных повреждений желудка и синдрома раздраженного кишечника, не рекомендуется употреблять в пищу бананы. Об этом РИА «Новости» рассказала гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко

По ее словам, в бананах содержатся много полезных веществ, среди которых такие микроэлементы как железо, кальций, калий, фтор и фосфор, а также витамины группы B, витамины С.

Однако, добавила врач, банан не следует есть людям, страдающим заболеваниями ЖКТ или синдромом раздраженного кишечника, потому что он может вызывать метеоризм и вздутие живота по причине высокого содержания в них сахарных спиртов и растворимой клетчатки.

«При эрозивно-язвенных повреждениях желудка бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий», - сказала гастроэнтеролог.

Ранее врач-офтальмолог рассказала, когда стоит воздержаться от применения контактных линз.

Еда Болезни Врачи Продукты

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