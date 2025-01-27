Генетические тесты для будущих родителей. В чем преимущества?

В первую очередь он отметил, что программа поможет родителям с детьми, у которых есть врожденные проблемы, родить здорового ребенка.

«Мы постараемся за счёт этой программы реализовать рождение здоровых детей у тех родителей, у которых уже есть, к сожалению, больные дети. Очень важно, чтобы они получили здорового ребёнка», - объяснил генетик.

Кроме этого, по его словам, тестирование позволит повысить показатели здоровья всех новорожденных.

Генетик отметил, что в прошлом году, который был Годом семьи, обсуждалось очень много вопросов направленных на решение проблем как повышения рождаемости, так и улучшения показателей здоровья новорожденных. По его словам, генетическое тестирование направлено как раз на решение проблем со здоровьем малышей.

«Конечно, в целом программа направлена на рождение здоровых детей», - добавил Глотов.

Также он считает, что программа косвенным образом позволит повысить рождаемость в стране.

«Эта программа будет поднимать рейтинг того, что сейчас в стране такая популяризация рождения детей. Это вторичный эффект будет, но он повлечет за собой повышение рождаемости. Я в это, честно говоря, как специалист, как генетик верю», - подвел итог эксперт.

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