05 февраля 2024, 16:13

Гастроэнтеролог развеял миф о вреде кофе

Unsplash
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Кофе натощак не вредит желудку. Его можно пить, если это не вызывает неприятных симптомов. Об этом в интервью сайту kp.ru заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии» Андрей Харитонов.

По его словам, на сегодняшний день нет доказательств того, что продукты способны сильно травмировать слизистую оболочку. Если речь не идет об искусственных соединениях типа уксусной эссенции или других растворов, уточнил Харитонов.

«Кофе пить натощак можно, если это не вызывает неприятных симптомов», - заверил он.

Также не вредят кислые фрукты. Слизистая оболочка желудка адаптирована к огромному спектру веществ. А во фруктах содержатся слабые по химическому составу кислоты, даже в лимоне.

По данным Европейского журнала профилактической кардиологии, использование френч-пресса при приготовлении кофе вредит здоровью. Профессор Гетеборгского университета Дага Телле пояснил, что нефильтрованный напиток может увеличить уровень холестерина в крови.

Кофе Продукты
05 февраля 2024, 14:43
Объем онкологической помощи вырос в Москве вдвое
Freepik
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В Москве выросла выявляемость онкологических заболеваний и снизилась летальность в течение первого года после постановки диагноза. Об увеличении объемов помощи почти в два раза благодаря развитию инфраструктуры рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем высокие результаты по конкретным видам помощи: выявление онкологии шейки матки на нулевой стадии в прошлом году увеличилось почти в два раза - с 463 случаев до 903», - рассказала она.

По словам заммэра, в 98% случаев результаты гистологического исследования готовы в течение пяти дней. Летальность в течение первого года после постановки диагноза упала с 17% в 2019 году до 11,8% в 2023-м.

Кроме того, доля пациентов, преодолевших пятилетний рубеж с момента постановки диагноза, увеличилась за четыре года с 55% почти до 60%, а раннее выявление онкологических заболеваний выросло с 62% до 67. Также опухоли желудочно-кишечного тракта стали выявлять на нулевой стадии в полтора раза чаще. Этого удалось добиться благодаря тому, что около 450 тысяч пациентов прошли обследования в четырех эндоскопических центрах.

Переоснащение лабораторий позволило нарастить число экспертиз более чем на 40%, в том числе иммуногистохимических исследований - на 80%, молекулярно-генетических - примерно в 3,5 раза. Таким образом, в 2023 году медики провели примерно 4,5 тысячи высокотехнологичных операций при онкологии по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее стало известно, что в России разработали уникальные методики лечения рака. Ученые из СПбПУ предложили метод стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже при меланоме.

Исследования Рак Онкология Анастасия Ракова Москва
05 февраля 2024, 03:05
Опасный вид рака помолодел в России
Freepik
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Опухоль толстой кишки стали чаще диагностировать в России у пациентов которым еще нет и 50 лет. Об этом изданию Lenta.ru рассказал онколог-химиотерапевт, преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев.

«Отмечается небольшой рост количества случаев рака толстой кишки. Если в 2010 году их было 619 до 40 лет, то в 2020-м - 761», - сообщил он.

По словам онколога, некоторые ученые уже стали пересматривать границу понятия раннего возраста выявления рака - с 50 до 45 лет. Однако говорить о «молодеющем» раке не вполне корректно, ведь для заболевания разных органов порог ранней диагностики также разный.

Евсеев отметил, что в России средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,4 года. За минувшие 10 лет этот показатель практически не изменился.

Онколог Руслан Басанов ранее напомнил, что регулярная половая жизнь поможет в профилактике рака предстательной железы. Жирная пища и курение также могут повысить вероятность развития этого заболевания.

Болезни Россия Рак
05 февраля 2024, 02:23
Врач рассказал о простом упражнении, снижающем риск Альцгеймера
Freepik
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Медленное дыхание положительно влияет на состояние мозга. Если такие занятия проводить регулярно, то можно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала в Telegram-канале.

«Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции», - написала она.

Павлова пояснила, что благодаря дыхательным упражнениям уровень бета-амилоидных пептидов уменьшатся, также происходит замедление формирования амилоидных бляшек, с которыми связывают появление болезни Альцгеймера.

Ученые Калифорнийского университета обнаружили этот простой способ профилактики во время исследования. Его результаты можно изучить в журнале Nature. Более 100 участников эксперимента на протяжении четырех недель выполняли упражнение «медленное дыхание». К концу срока в их крови стало значительно меньше уровней бета-амилоидных пептидов.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что наличие сахарного диабета второго типа и длительный прием статинов может повлиять на развитие болезни Альцгеймера.

Болезни Врачи Ученые
04 февраля 2024, 23:18
Раскрыты виды передающегося по наследству рака
РИА «Новости»
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Раком называют виды злокачественных опухолей, возникающие из мутировавшей клетки, которая быстро начинает делиться. Поэтому некоторые виды этого заболевания передаются по наследству. Об этом в комментарии «ФедералПресс» заявил хирург-онколог Юлия Шубина.

В список таких наследственных заболеваний она включила рак молочной железы, яичников, щитовидной железы, а также некоторые виды злокачественных опухолей в толстом кишечнике.

«Если в семье мама или бабушка болели, можно сдать анализ на генетический риск рака молочной железы и яичников. На риск развития рака молочной железы можно сдать кровь». - заявила шубина.

Она добавила, что рак щитовидной железы чаще передается по мужской линии. Поэтому тем, у кого отец или дедушка страдали этим заболеванием, необходимо регулярно сдавать кровь на гормон кальцитонин. Он появляется в организме при возникновении опухоли. Это позволяет поставить диагноз пациенту на ранней стадии и быстро начать лечение.

Для выявления злокачественной опухоли в кишечник людям после 40 лет необходимо проходит колоноскопию раз в три года и ежегодно, если в органе уже есть патология, например, полипы.

Онколог добавила, что симптомов возникновения злокачественных опухолей много: кровь в кале, моче или мокроте, проблемы с глотанием - все это признаки, когда лучше обратиться к врачу.

Выявить рак на ранней стадии помогут регулярные профилактические осмотры и диспансеризация. Такой совет дал внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Он напомнил, что в российских больницах проводят скрининг по семи самым распространенным локализациям возникновения злокачественных опухолей. Такой практики больше нет нигде в мире.

Врачи Россия Рак

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