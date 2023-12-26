Гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты, приводящие к лишним килограммам
От кетчупа, майонеза и похожих покупных соусов следует отказаться. Такой совет дала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.
Также врач рекомендовала исключить из рациона колбасы, сосиски, цельное молоко и алкоголь.
«Они содержат большое количество жиров, консервантов, соли и добавок, которые негативно влияют на ЖКТ, замедляют метаболизм, приводят к отекам и лишнему весу», - заявила Лебедева.
Ранее кардиолог Реджис Фернандес посоветовал не добавлять кокосовое и пальмовое масла в пищу. По его словам, в этих продуктах есть насыщенные жиры, которые могут поднять уровень холестерина. При этом жиры играют важную роль в рационе, однако их следует правильно различать. Например, полезными считаются мононенасыщенные и полиненасыщенные. Такие есть в авокадо.