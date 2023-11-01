Гастроэнтеролог назвала продукты, снижающие риск развития рака

Специалист отметила, что на состояние организма положительно повлияет сбалансированный рацион. Врач назвала продукты, способствующие сокращению риска возникновения рака на 10-20%. Среди них: овощи, бобовые, фрукты, нежирное мясо, рыба, тофу, яйца, орехи, семена, молоко, йогурт, сыр, цельнозерновые, злаковые и продукты с пониженным содержанием жира.

«Пища играет важную роль не только для профилактики онкологии, но и для поддержания нормальной физической формы человека, уже заболевшего. Благодаря правильному питанию <…> иммунная система укрепится, чтобы бороться в полную силу», - заявила эксперт.

Ранее психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков заявил, что положительное отношение к стрессу способно помочь в борьбе с раком. По его словам, хороший настрой запускает выработку окситоцина, придающего психоэмоциональные силы.