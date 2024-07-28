Гастроэнтеролог назвал топ-3 бесполезных анализов

Длительное пребывание на солнце и недостаток воды в организме могут вызывать боль головы в жаркую погоду. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА «Новости».

«Головные боли в жару часто возникают из-за комбинации нескольких факторов, влияющих на организм. Одна из частых причин - обезвоживание. В жаркую погоду люди больше потеют», - объяснил специалист.

Также в жаркий сезон повышается вероятность перегревания, которое случается, если человек долго находился под лучами солнца. Самым ярким симптомом теплового удара является боль в голове, потому что организм не в состоянии быстро регулировать температуру.

Летом могут расширяться кровеносные сосуды, что тоже иногда вызывает головную боль. Особенно, когда возникают резкие перепады температуры, например, пациент быстро перешел с жаркой улицы в прохладное помещение.

Ранее доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени Владимирского Наталья Балашова заявила, что в жаркую погоду можно освежиться кефиром. По ее словам, этот напиток является полезным средством.