Гастроэнтеролог назвал самые полезные и вредные крупы

«Самая полезная, пожалуй, гречка, потому что она низкокалорийная, но при этом дает хорошее насыщение. Содержит и полезные, и питательные вещества , витамины и микроэлементы, необходимые для организма», - сказала она.

Самыми вредными Ильяшенко назвала пшеничную, манную и все другие виды круп с содержанием глютена. Она посоветовала не злоупотреблять ими при патологиях в работе желудочно-кишечного тракта.

Ближайшими родственниками гречки другой врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко назвала щавель и ревень. Она сообщила «Известиям» , что по калорийности эта крупа не уступает рису и овсянке.