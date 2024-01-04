Гастоэнтеролог предупредил о риске панкреатита и геморроя в новогодние праздники

Большое количество еды и алкоголя провоцируют тяжесть в животе, диарею, газы и головную боль. Однако бывают и более тяжелые последствия. Например, панкреатит, главной причиной которого становится «жир в сочетании с алкоголем». Это опасное заболевание, и оно требует хирургического лечения.

Майонезные салаты и запеченное в соусах мясо, даже куриное, врач назвал опасной едой. Другой неприятностью в праздники может стать геморрой, который возникает, когда человек очень много сидит и буквально всех пересиживает, отметил Вялов.

Поэтому вместо бесконечного застолья специалист посоветовал больше танцевать, ведь движение приносит пользу для сердечно-сосудистой системы и уровня сахара в крови.

Ранее главврач наркологической клиники рассказал, как пить алкоголь, чтобы не навредить себе. В первую очередь, необходимо плотно поесть.