04 января 2024, 04:57

Гастоэнтеролог предупредил о риске панкреатита и геморроя в новогодние праздники

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Переедание и долгое сидение за праздничным столом становятся причинами некоторых заболеваний и неприятных ощущений. Как не попасть в больницу в новогодние праздники, в своем Telegram-канале рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Большое количество еды и алкоголя провоцируют тяжесть в животе, диарею, газы и головную боль. Однако бывают и более тяжелые последствия. Например, панкреатит, главной причиной которого становится «жир в сочетании с алкоголем». Это опасное заболевание, и оно требует хирургического лечения.

Майонезные салаты и запеченное в соусах мясо, даже куриное, врач назвал опасной едой. Другой неприятностью в праздники может стать геморрой, который возникает, когда человек очень много сидит и буквально всех пересиживает, отметил Вялов.

Поэтому вместо бесконечного застолья специалист посоветовал больше танцевать, ведь движение приносит пользу для сердечно-сосудистой системы и уровня сахара в крови.

Ранее главврач наркологической клиники рассказал, как пить алкоголь, чтобы не навредить себе. В первую очередь, необходимо плотно поесть.

Еда Праздники Больницы Врачи Алкоголь Новый год
04 января 2024, 04:09
Главврач наркологической клиники рассказал, как правильно пить в новогодние праздники
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Новогодние праздники редко обходятся без алкогольных напитков. Как не испытать от них негативные последствия, врач екатеринбургской наркологической клиники «Свобода» Марина Мальцева рассказала Ura.ru.

Доктор посоветовала не пить на голодный желудок, ведь так алкоголь всасывается быстрее. Для начала нужно плотно поесть. В этом случае стремительного опьянения не будет.

«Между рюмками нужно делать паузу в 20-30 минут, чтобы понять реакцию организма. Если опьянение наступило сразу либо состояние ухудшилось, нужно прекратить возлияния, даже если хочется продолжать», - отметила Мальцева.

Перед тем, как пить, стоит приобрести активированный уголь и минеральную воду. Еще важнее - держать при себе телефон, чтобы при необходимости вызвать скорую помощь.

Ранее телеведущая и врач Елена Мальцева перечислила эффективные способы по избавлению от похмелья.

Вместо рассола она посоветовала пить воду без газа, крепкий сладкий чай и кофе.

Нарколог Даниил Петров предупредил о разном времени вывода алкоголя из организма мужчин и женщин.

Он также рассказал об особенностях этого процесса у диабетиков и людей с ожирением.

Праздники Врачи Алкоголь Женщины Мужчины
04 января 2024, 03:11
Врач рассказал, как похудеть на два килограмма за праздники
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Новогодние праздники ассоциируются с вкусными блюдами и расслабленным отдыхом. В интервью радио Sputnik диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как не поправиться и даже похудеть в этот период.

Врач сразу обратил внимание на «обжорный стереотип», когда многие дают себе обещание начать правильно питаться, сходить в баню, чтобы согнать лишний вес, сесть на жесткую диету, но только после праздников. Такая схема, по словам Гинзбурга, не работает.

Даже если похудеть действительно удается, жесткая диета приводит к обратному эффекту. После похудения человек расслабляется и снова набирает вес, причем очень быстро. Поэтому подумать о фигуре стоит еще в праздничные каникулы «Просто дома не надо сидеть, надо больше двигательной активности. Надо есть больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов», - посоветовал диетолог.

Такое питание довольно сытно, а вместе с активным образом жизни оно помогает согнать один или два килограмма. Подобная система куда более эффективна, чем жесткая диета.

Спорт и растительная пища положительно влияют на здоровье и даже продлевают жизнь. К такому выводу пришли ученые, которые назвали пять полезных привычек для долголетия.

Праздники Питание Врачи Ученые Диеты Продукты
04 января 2024, 02:41
Ученые назвали 5 способов продлить жизнь
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Примерно на 25% продолжительность жизни зависит от долголетия. В остальном необходимо приложить усилия, чтобы жить долго и не страдать от проблем со здоровьем, написало издание The Conversation.

Ученые определили пять полезных привычек, которые приведут к долголетию. Во-первых, это употребление в пищу растительной пищи. В ней содержится много клетчатки и антиоксидантов, которые борются с воспалениями и защищают от некоторых болезней - даже рака.

Во-вторых, специалисты советуют следить за весом, потому что ожирение провоцирует многие заболевания. В-третьих - не забывать о спорте. Он помогает не только укрепить здоровье, но и восстановить нервную систему и снизить стресс. Четвертая и пятая привычки - это отказ от никотина и вейпов, а также социальная активность.

По данным ученых, на продолжительность жизни влияет даже группа крови. Причем одна из них способствует долголетию. При этом носители других групп крови подвержены разным заболеваниям - начиная от рака, заканчивая различными вирусами и инфекциями.

Болезни Ученые Рак Ожирение
04 января 2024, 00:58
Кардиолог рассказал, как стресс может повлиять на работу сердца
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Сильный стресс может стать причиной кардиомиопатии Такотсубо, которую еще называют «синдромом разбитого сердца». Это значит, что эмоциональные переживания действительно могут негативно повлиять на сердечную функцию. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

По словам кардиолога, японские ученые описали этот синдром в 1990-е годы. Он характеризуется резким временным ухудшением работы сердца у человека после пережитого стресса.

«Это довольно редкое состояние, чаще встречается у женщин старше 40 лет. По мере изучения, ученые установили, что данный феномен возникает в ответ на резкое увеличение концентрации адреналина в ответ на физический или эмоциональный стресс», - рассказала Бокерия.

Врачи могут принять кардиомиопатию Такотсубо за инфаркт или предынфарктное состояние. Такие пациенты жалуются на боли в груди и отдышку. При этом у них ест изменения на ЭКГ как при инфаркте. Хотя коронарные сосуды абсолютно здоровы.

По словам Бокерии, «синдром разбитого сердца» не убивает - случаи смерти при этом диагнозе случаются только у крайне пожилых пациентов с другими сопутствующими заболеваниями. Обычно состояние пациентов приходит в норму в течение двух недель без какого-либо лечения. Но пациенты еще долго жалуются на слабость, отдышку и боли в груди.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания - не повод полностью отказываться от кофе.

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