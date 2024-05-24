24 мая 2024, 21:23

Форум «Лекарственная безопасность» представил расширенную деловую программу

Pxhere
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На форуме «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ-2024 пройдут экспертные сессии, круглые столы, а также заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса. Его расширенную деловую программу опубликовали на официальном сайте Российского фармацевтического форума.

Организаторами выступили фонд «Росконгресс» и Министерство здравоохранения России при поддержке комитета по охране здоровья Госдумы.

«Лекарственная безопасность, обеспечение граждан доступными, эффективными, качественными лекарственными средствами - безусловный приоритет нашей работы», - подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что направленные на развитие отечественной фармацевтической промышленности и обеспечение лекарственного суверенитета инициативы поддерживают на государственном уровне. Кроме того, в стране успешно разрабатывают новые перспективные лекарства.

«Сегодня доля российских лекарств на рынке увеличивается, растет и экспортный потенциал отрасли, что является показателем качества, безопасности и доступности выпускаемой продукции», - сказал Мурашко.

В рамках деловой программы форума пройдет сессия «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов». На ней обсудят перспективы развития и использования системы мониторинга движения препаратов, обеспечение прозрачности и безопасности в секторе онлайн-торговли лекарствами и другие актуальные вопросы.

Участники сессии «Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?» рассмотрят лучшие отечественные и международные практики и кейсы финансирования фармацевтических инноваций. А сессию «Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество» посвятят роли женщин в системе здравоохранения.

Здравоохранение Лекарства Россия Бизнес ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 14:45
Фейк: обтирания спиртом помогают снизить температуру
Unsplash
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В Сети публикуют «эффективные» методы лечения, в частности, тиражируют информацию о пользе обтираний спиртом при температуре. Однако эти «бабушкины рецепты» не соответствуют действительности.

Этот процесс создает ложный эффект охлаждения. А температура тела не изменяется или продолжает расти. Нарушение терморегуляции в худшем случае только усугубит состояние ребенка, уточнила Верещинская.

«Если адекватная доза жаропонижающего, которую назначил врач, вместе с „раскутыванием“ не помогают и хочется применить физические методы охлаждения, лучше просто обернуть ребенка в мокрое прохладное полотенце», - рассказал врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Кирилл Камнев.

Также можно встать с ребенком под теплый душ и медленно убавлять температуру до прохладной. Эти действия помогут снизить за две-пять минут температуру на пару градусов.

А уксус, которым иногда советуют заменить спирт, может привести к ожогу. Поэтому такой метод тоже небезопасен.

Таким образом, информация о том, что обтирания спиртом - эффективное средство для снижения температуры, недостоверна. Это опасно, может отравить организм и нарушить терморегуляцию, что усугубит состояние больного. Особенно нельзя проводить эту процедуру детям.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейк В Сети до сих пор продолжают рекомендовать народные методы лечения заболеваний. В частности, портал «Алкофан» опубликовал статью, в которой уверяют, что температуру можно сбить при помощи растирания спиртом. Но это не является достоверной информацией.

Правда Врачи предупреждают об опасности растирания спиртом, особенно для детей. Младенцы, в отличие от взрослых, фактически дышат кожей, через нее в организм очень легко проникают разные вещества. Растирание может привести к опьянению ребенка. Это спровоцирует интоксикацию и при ухудшении состояния помешает врачу установить диагноз.

Как отметила заведующая приемным отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Елена Верещинская, водка нарушает терморегуляцию.

Дети Больницы Врачи Рецепты
24 мая 2024, 00:40
Стали известны четыре признака скорой смерти
Freepik
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Отдышка и снижение внимания могут говорить о том, что человек умрет через несколько дней. К такому выводу пришли специалисты Национального института старения в США. Результаты исследования ученых опубликовало издание The Daily Express.

Главным признаком приближения смерти ученые назвали отдышку или «воздушный голод». Согласно исследованию, этот симптом говорит о том, что человек может умереть уже через несколько дней.

Среди психологических симптомов приближающейся смерти врачи выделили депрессию и повышенную тревожность. Кроме того, о скором уходе из жизни говорит постоянная усталость и сонливость: перед смертью люди становятся менее активными, много спят и отдыхают.

Ученые также отметили, что в конце жизни у людей наблюдается снижение внимания и концентрации - такие явления также можно отнести к тревожным симптомам.

Авторы исследования надеются, что их работа позволит внимательнее относиться к возрастным пациентам и оказывать им поддержку в конце жизненного пути.

Ранее ученые рассказали, что чувствуют умирающие люди.

Исследования США Врачи Ученые Депрессия
23 мая 2024, 07:43
Россиян предупредили об облысении из-за долгих прогулок под солнцем
Unsplash
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Солнечные ожоги кожи головы могут спровоцировать выпадение волос. Врач-трихолог, дерматолог, миколог Мария Васильева посоветовала носить головные уборы.

Летом важно защищать тело от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, заявила она «Газете.ru». Васильева посоветовала надевать в жару головные уборы свободного кроя из натуральных тканей, наносить солнцезащитный крем вдоль линии роста волос, использовать кондиционеры с кератином, гиалуроновой кислотой, маслами и несмываемые сыворотки с SPF-защитой.

«Волосы в жаркие дни быстро теряют влагу, обезвоживаются. Как следствие - становятся сухими, тусклыми и ломкими», - сказала она.

Специалист уточнила, что ультрафиолетовое излучение поделили на два вида. UVA-лучи иссушают волосы, а UVB обесцвечивают. Последние воздействуют как на искусственный, так и на натуральный пигмент.

Трихолог Анна Аверкина посоветовала при выпадении волос принимать витамины группы В. По ее словам, в некоторых случаях помогут народные средства, направленные на улучшение кровоснабжения кожи головы.

Болезни Врачи Медицина Красота
23 мая 2024, 04:58
Врач рассказал, можно ли увеличить пенис без операции
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Мужчины, неудовлетворенные размерами своего полового члена, должны осознать, что часто это чисто психологическая проблема. При этом единственный реальный способ его увеличить — пластическая операция.

Наиболее известные способы увеличения мужского достоинства являются неэффективными и нерабочими, рассказал Пятому каналу врач-уролог Сергей Ильин.

По его словам, разрекламированные крема и помпы - «полная воды фикция». Важнее научиться им правильно пользоваться, осознать, что дело не в размере, а в умениях и навыках использования.

«Вот как можно увеличить палец? Оттягивать его и также растягивать половой член? Он такой же, как орган, как все остальные пальцы руки, ноги. Это все неэффективно, все фикция, полная воды фикция», - заявил специалист.

Ильин добавил, что если выбирать между способами его увеличения, то лучше остановиться на пластической операции. Только нужно найти опытного оперирующего хирурга, а также понимать, что визуально полученный результат может не понравится.

Врач предупредил и о повышенных рисках обильной кровопотери, что может очень плохо закончиться.

Ранее британский ученый опросил женщин, чтобы узнать их мнение об идеальной длине пениса.

Врачи Мужчины Пластические операции

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