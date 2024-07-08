Фонд «Семья вместе» поделился опытом создания домашней атмосферы в детских больницах

«Мы в фонде считаем, что семья - это самое важное лекарство для ребенка, поэтому такие семейные дома, семейные пространства <…> должны присутствовать на территории больниц, лечебных учреждений», - сообщила гендиректор фонда Екатерина Мыслицкая.

Она назвала целью открыть подобный «Семейный дом» при всех крупных детских больницах. Такой дом еще 11 лет назад построили в Казани. В планах на этот год - аналогичный объект в Москве, а впоследствии их хотят открыть и в других городах.

«Существует в мире большое количество исследований, в очень разных областях они проводились, которые показывают, что результаты лечения качественно лучше, когда ребенок имеет возможность регулярно общаться с родителями, причем делать это не онлайн, а именно физически, то есть когда его могут обнять и погладить», - отметила психолог Лариса Суркова.

Она подчеркнула, что ребенку всегда спокойнее, когда родители рядом.