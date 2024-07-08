08 июля 2024, 20:31

Фонд «Семья вместе» поделился опытом создания домашней атмосферы в детских больницах

Пресс-служба БФ "Семья вместе"
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Благотворительный фонд «Семья вместе» занимается поддержкой семей, которые лечат своих тяжелобольных детей в других городах. В организации рассказали о проекте «Семейный дом», позволяющем создать домашнюю атмосферу в стенах больницы.

«Мы в фонде считаем, что семья - это самое важное лекарство для ребенка, поэтому такие семейные дома, семейные пространства <…> должны присутствовать на территории больниц, лечебных учреждений», - сообщила гендиректор фонда Екатерина Мыслицкая.

Она назвала целью открыть подобный «Семейный дом» при всех крупных детских больницах. Такой дом еще 11 лет назад построили в Казани. В планах на этот год - аналогичный объект в Москве, а впоследствии их хотят открыть и в других городах.

«Существует в мире большое количество исследований, в очень разных областях они проводились, которые показывают, что результаты лечения качественно лучше, когда ребенок имеет возможность регулярно общаться с родителями, причем делать это не онлайн, а именно физически, то есть когда его могут обнять и погладить», - отметила психолог Лариса Суркова.

Она подчеркнула, что ребенку всегда спокойнее, когда родители рядом.

Дети Больницы Семья
08 июля 2024, 05:31
Названы популярные овощи, способные навредить организму
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Приверженцы здорового образа жизни в своем рационе больше внимания уделяют овощам, считая их чуть ли не самой полезной едой, но не все из них одинаково полезны, а некоторыми вообще не стоит злоупотреблять. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на исследование медиков.

В список таких овощей попал консервированный зеленый горошек, помидоры, свекла, капуста, картофель и баклажаны.

Диетологи выяснили, что консервированного горошка не стоит употреблять больше трех-четырех столовых ложек в день, чтобы не заработать сильное газообразование и жировую дистрофию печени. Кроме того, людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, лучше вообще от него отказаться, так как в продукте много соли и сахара.

Томаты полезны благодаря содержанию в них ликопина, витаминов C и B, а также флавоноиду нарингенина, способному уменьшать воспаления.

«У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания. При язве желудка и 12-перстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона», - предупредила врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Если говорить о картофеле, то он негативно влияет на нервную систему. Свекла затрудняет усвоение кальция, повышает кислотность желудка и может навредить диабетикам из-за высокого сахарного содержания. Капусту лучше не есть, если нарушена работа ЖКТ, а в кожуре баклажана аккумулируется соланин.

Ранее врачи перечислили опасные для печени продукты.

Исследования Врачи Диеты Продукты
08 июля 2024, 01:11
Врач назвал неочевидный признак инсульта
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Хороший аппетит не всегда говорит о крепком здоровье. Врач-терапевт Алексей Попов рассказал aif.ru, что регулярные приступы сильного голода при обильном питании могут говорить о серьезных заболеваниях, таких как инсульт, рак мозга или сахарный диабет.

«Нарушение аппетита может быть связано с заболеваниями центральной нервной системы у перенесших инсульт или травму мозга с повреждением центра насыщения в гипоталамусе или при наличии его опухолевого поражения», - объяснил врач.

Также постоянно вызывать сильный голод могут сахарный диабет, гиперфункция щитовидной железы и инсулинома поджелудочной железы.

Еще одна возможная причина повышенного аппетита - гастрит с повышенной секрецией. Он вызывает неприятное подсасывающее ощущение в подложечной области, из-за которого человеку кажется, что он хочет есть.

Кроме того, причина переедания может лежать в психологической плоскости. Люди, страдающие стрессом, нервозами или депрессией, часто пытаются получить положительные эмоции, которых им не хватает, через еду.

Медик добавил, что непреодолимая тяга на определенные вкусы или продукты питания, может говорить о дефиците каких-то витаминов и микроэлементов в организме.

Ранее психолог Лерона Наринская назвала тревогу главной причиной развития пищевых расстройств.

Хороший аппетит не всегда говорит о крепком здоровье. Врач-терапевт Алексей Попов рассказал aif.ru , что регулярные приступы сильного голода при обильном питании могут говорить о серьезных заболеваниях, таких как инсульт, рак мозга или сахарный диабет.

Еда Инсульт Питание Врачи Диеты Продукты
07 июля 2024, 12:42
Хроническую утомляемость связали с нехваткой железа
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Быстрая и регулярная утомляемость свидетельствует о нехватке в организме железа, которое отвечает за работу многих органов в организме. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс.

Он подчеркнул, что железо в организме человека отвечает за работу многих органов, поэтому при хронической утомляемости лучше всего обратиться к врачам для дополнительного обследования.

«С жалобами на утомляемость обращаются к неврологу, а при дальнейшем обследовании можно обнаружить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии», - перечислил Флакс.

Собеседник агентства добавил, что по результатам диагностики и анализов врач назначит лечение для страдающего от своего состояния пациента.

Если никаких дополнительных симптомов заболеваний медик не найдет, то усталость связана с реакцией организма на перегрузки. В этом случае человеку требуется отдых и хороший сон.

Дополнительный отдых также необходим людям с повышенной эмоциональной напряженностью, заявил практикующий психолог Михаил Хорс. Он рекомендовал работодателям отправлять сотрудников, которые из-за чрезмерного волнения быстро и сильно устают, во внеплановый отпуск.

Врачи Работа
07 июля 2024, 05:25
Врач рассказал, почему нельзя постоянно счищать налет с языка
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Вопросы об уходе за полостью рта давно уже обросли мифами, причем некоторые из них могут нанести ущерб здоровью. Один из них касается чистке языка от налета, рассказал «Газете.ru» стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Dr. Blumkin Игорь Блюмкин.

«Постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушается вкусовая и температурная чувствительности», - объяснил он.

Блюмкин добавил, что часто для этой цели используют различные скребки из пластика и металла, ершики и щетки. При этом люди забывают, что налет на языке может сигнализировать о заболеваниях ЖКТ или инфекционных процессах в организме. Здесь надо обратиться к врачу.

Второй миф касается использования ополаскивателей для рта, которые влияют на микробиом ротоглотки, увеличивая число условно-патогенных бактерий в ней.

Третий касается жестких зубных щеток, которые вместо лучшей чистки и пользы только повреждают эмаль и травмируют десны.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова предупредила, что прозрачные элайнеры не подойдут людям, имеющим серьезные аномалии прикуса.

Болезни Врачи

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