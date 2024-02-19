19 февраля 2024, 10:28

Флагманский центр в больнице имени Буянова откроют в Москве до конца года

РИА «Новости»
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До конца года на базе клинической больницы имени Буянова в Москве откроют новый флагманский центр. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Медцентр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Он рассчитан на прием порядка 200 пациентов в сутки», - отметил мэр.

По его словам, в центре появится девять операционных, отделения для лечения шоковых состояний и реанимационный зал. В больницу завезут свыше 1,2 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

В здании начались работы по установке инженерных сетей и оборудования.

Собянин добавил, что в общей сложности в столице откроют шесть флагманских центров, в четырех из них уже идет прием пациентов.

Экстренную медпомощь стали оказывать в Москве в 1,5 раза быстрее. В 70% случаев пациентам требуется лишь два часа на полный цикл обследований, постановку им диагноза и разработку плана лечения.

Больницы Сергей Собянин Москва
19 февраля 2024, 02:47
Названы основные симптомы дефицита железа
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Железо является важным элементом для организма человека, поэтому важно знать симптомы его дефицита. Об этом диетолог Елена Игнатикова рассказала в интервью радио Sputnik.

Признаками недостатка железа в организме являются слабость, повышенная утомляемость и чувствительность к физическим нагрузкам. Головокружения и головные боли также могут быть сигналом нарушения здоровья.

Для профилактики «железодефицитной анемии» в рацион нужно включить определенные продукты. Например, говядину, в которой содержится большое количество животного белка, необходимого для синтеза гемоглобина. Плюс в этом мясе много железа и оно хорошо усваивается.

По словам врача, ценным источником железа являются также язык, печень и сердце. Для усвоения этого элемента также нужен витамин С, поэтому в зимой нужно больше есть квашеной капусты, цитрусовых и яблок.

Ранее диетолог посоветовала худеющим людям заменить привычные десерты на мармелад или мандарины в темном горьком шоколаде.

Еда Врачи Продукты
19 февраля 2024, 02:28
Кардиолог назвал укрепляющие сосуды жирные продукты
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Отказ от жиров в рационе при переходе на правильное питание является распространенной ошибкой. Для поддержания здоровья мозга, сердца и сосудов важно употреблять жиры высокого качества, рассказала в Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия.

Мононенасыщенные жиры содержатся в орехах, фруктах и в красном мясе. Они считаются очень полезными для сосудов.

Полиненасыщенные жиры помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Они содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах подсолнечника и кунжута, а также в некоторых видах мяса. Врач напомнила о важности контролировать меру употребления этих продуктов.

Трансжиры в фастфуде, тортах, соусах и других распространенных продуктах, способствуют повышению уровень «плохого» холестерина и усугублять атеросклероз. Из-за рисков, связанных с сердечно-сосудистой системой, Бокерия рекомендовала отказаться от такой пищи.

Терапевт Виктория Иванова ранее напомнила, что если человек постоянно питается жареной пищей, то увеличивается риск развития диабета и рака.

Питание Врачи Рак Диабет Продукты
19 февраля 2024, 00:43
Ученые выяснили, как улучшить эрекцию без лекарств
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Частые эрекции могут укрепить мужское здоровье и восстановить эректильную функцию. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института и Университета Уппсалы. Свое исследование они опубликовали на портале Science.

«Мы обнаружили, что увеличение частоты эрекций приводит к увеличению количества фибробластов, которые обеспечивают эрекцию», - объяснили авторы исследования.

Ученые опровергли утверждение, что мужской орган невозможно укрепить физическими упражнениями. Исследователи установили, что натренировать пенис мужчины вполне реально.

Трудности в интимной жизни с возрастом возникают из-за уменьшения количества фибробластов в соединительных тканях пениса. Частые эрекции смогут пополнить запас фибробластов, сделав орган дееспособным даже в зрелом возрасте. По мнению ученых, такой «фитнес» будет полезен для мужского здоровья.

Врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, как повысить потенцию с помощью топора. Исследования показали, что рубка дров повышает уровень тестостерона на 48%.

Исследования Лекарства Ученые Мужчины
18 февраля 2024, 22:15
Россиянам рассказали, чем опасен растворимый кофе
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Быстрорастворимый кофе способен привести к возникновению различных заболеваний ЖКТ и внутренних органов. Об этом предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с «Известиями».

По словам ученого, технологический процесс обработки кофейных зерен приводит к потере полезных свойств. Он напомнил, что кофе делают здоровым напитком эфирные масла, антиоксиданты и кофеин.

Созыкин отметил, что в растворимом кофе содержится незначительное количество кофеина и много теобромина, что вызывает сонливость. А наличие усилителей вкуса и запаха, а также сахара и красителей в составе растворимого кофе увеличивают риск развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта при постоянном употреблении.

Ранее врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов заявил, что кофе натощак невреден. По его словам, желудок человека адаптирован к агрессивной соляной кислоте, которая постоянно в нем содержится. Поэтому черный кофе не может травмировать органы пищеварения.

Еда Кофе Болезни

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