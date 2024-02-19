Флагманский центр в больнице имени Буянова откроют в Москве до конца года

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«Медцентр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Он рассчитан на прием порядка 200 пациентов в сутки», - отметил мэр.

По его словам, в центре появится девять операционных, отделения для лечения шоковых состояний и реанимационный зал. В больницу завезут свыше 1,2 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

В здании начались работы по установке инженерных сетей и оборудования.

Собянин добавил, что в общей сложности в столице откроют шесть флагманских центров, в четырех из них уже идет прием пациентов.

Экстренную медпомощь стали оказывать в Москве в 1,5 раза быстрее. В 70% случаев пациентам требуется лишь два часа на полный цикл обследований, постановку им диагноза и разработку плана лечения.