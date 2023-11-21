Филатовская и Боткинская больницы в Москве полностью отказались от бумажных документов
Филатовская и Боткинская больницы в Москве отказались от бумажных документов и полностью перешли на цифровой формат работы. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой, безбумажный формат. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты», - заявил он.
Глава города перечислил преимущества, которые получили больницы благодаря переходу на систему «Цифровая клиника». По его словам, занятость врачей снизится на 30%, что позволит им уделять пациентам больше времени. Нововведения также облегчат коммуникацию между сотрудниками больницы и избавят их от бумажной волокиты.
Инновационные цифровые процессы также уже внедрили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больнице имени Вересаева. В ближайшие два года на цифровую платформу переведут все столичные медучреждения.
Кроме того, на западе Москвы появится новый многопрофильный детский стационар. Высокотехнологичное учреждение построят в районе Филевский Парк к 2028 году.