Фейк: обтирания спиртом помогают снизить температуру

Этот процесс создает ложный эффект охлаждения. А температура тела не изменяется или продолжает расти. Нарушение терморегуляции в худшем случае только усугубит состояние ребенка, уточнила Верещинская.

«Если адекватная доза жаропонижающего, которую назначил врач, вместе с „раскутыванием“ не помогают и хочется применить физические методы охлаждения, лучше просто обернуть ребенка в мокрое прохладное полотенце», - рассказал врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Кирилл Камнев.

Также можно встать с ребенком под теплый душ и медленно убавлять температуру до прохладной. Эти действия помогут снизить за две-пять минут температуру на пару градусов.

А уксус, которым иногда советуют заменить спирт, может привести к ожогу. Поэтому такой метод тоже небезопасен.

Таким образом, информация о том, что обтирания спиртом - эффективное средство для снижения температуры, недостоверна. Это опасно, может отравить организм и нарушить терморегуляцию, что усугубит состояние больного. Особенно нельзя проводить эту процедуру детям.

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Фейк В Сети до сих пор продолжают рекомендовать народные методы лечения заболеваний. В частности, портал «Алкофан» опубликовал статью, в которой уверяют, что температуру можно сбить при помощи растирания спиртом. Но это не является достоверной информацией.

Правда Врачи предупреждают об опасности растирания спиртом, особенно для детей. Младенцы, в отличие от взрослых, фактически дышат кожей, через нее в организм очень легко проникают разные вещества. Растирание может привести к опьянению ребенка. Это спровоцирует интоксикацию и при ухудшении состояния помешает врачу установить диагноз.

Как отметила заведующая приемным отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Елена Верещинская, водка нарушает терморегуляцию.