Фейк: из российских аптек исчезли популярные импортные антибиотики

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Материал о дефиците зарубежных антибиотиков опубликовал «Московский комсомолец». Издание сообщило, что лекарства якобы исчезли из страны почти полностью и нехватку заметили во всех аптечных сетях.

Правда В пресс-службе Росздравнадзора опровергли РИА «Новости» сведения о дефиците антибиотиков широкого спектра действия. Признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет, лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены.

В 2023 году в гражданский оборот ввели более 24 миллионов упаковок препаратов амоксициллина - больше, чем в 2022 и 2021 годах. При этом в лечебных и аптечных организациях и на складах осталось более 16 миллионов упаковок.

Объем ввода в оборот препаратов с международным непатентованным наименованием «амоксициллин клавулоновая кислота» с начала года также превысил прошлогодний показатель, составив более 15,7 миллиона упаковок.

Таким образом, информация о дефиците антибиотиков в аптечных сетях России недостоверна.

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