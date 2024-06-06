06 июня 2024, 12:15

Фетисов призвал прививать детям бережное отношение к здоровью

РИА «Новости»
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Физкультура и спорт остаются для юного поколения важнейшими факторами здоровья, бережное отношение к нему необходимо прививать уже с детства. Об этом на стенде 360.ru на Петербургском экономическом международном форуме сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«В детях нужно воспитывать бережное отношение к здоровью. Физкультура, спорт - это, мне кажется, одна из важнейших профилактических мер. Для этого нужно создавать условия, нужно вовлечение детей из дошкольного возраста в активную спортивную жизнь. Зарождать в них смысл здорового образа жизни еще раз с самого детства. Я думаю, что это тоже одна из важнейших забот сегодня государства, и региональных лидеров, и родителей», - заявил он.

Фетисов отметил, что школьное питание также должно быть сбалансированным. Он выразил мнение, что важно прививать моду быть физически крепким и хорошо выглядеть.

«Не быть толстым, жирным и сидеть за компьютером с утра до вечера и перестать двигаться. Каждый для себя должен принимать решение, но в целом мы должны предупреждать сегодня, особенно у детей, будущие проблемы, то есть воспитывать в них бережное отношение к себе. А нетрудно соблюдается, если ты эти навыки привил с самого детства», - добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Фетисов назвал залог здоровья людей.

Дети Питание Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:11
Первые в России конфеты со сладким белком показали на ПМЭФ
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Следящим за своим питанием людям представили первые в России конфеты со сладким белком. Новинку продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме во время сессии «Еда как лекарство».

Внешне лакомство никак не отличить от обычной конфеты. Однако внутри инновационный ингредиент - биотехнологически произведенный сладкий белок. Его сертифицировали в ЕАЭС пару месяцев назад - в апреле 2024 года.

«Он в несколько тысяч раз слаще сахарозы и не повышает уровень глюкозы в крови», - передали организаторы.

Теперь производители из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении смогут использовать его в мороженом, напитках, конфетах и других сладостях.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Участие в мероприятии принимают представители 136 государств.

Ранее на ПМЭФ обсудили проблему ожирения. Из-за проблем с лишним весом возрастает риск развития заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, которые стали главной причиной смертности во всем мире. Это, прежде всего, вопрос здоровья, ведь ожирение - колоссальная нагрузка на весь организм.

Еда Питание Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 05:49
Ученые перечислили признаки скорой смерти человека
Freepik
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Ученые из Национального института старения США обнародовали новые признаки приближающейся смерти. Об этом сообщило издание The Daily Express.

Американские исследователи выяснили, что вероятность скорой кончины увеличивает одышка, которая также известна как «воздушный голод». Помимо нее имеются и такие симптомы, как снижение способности к концентрации и вниманию.

Если говорить о психологических индикаторах приближающейся смерти, то здесь идет речь о повышенной тревожности и депрессии. Кроме того, следует обратить внимание на сонливость и чрезмерную усталость.

«Люди, которые скоро умрут, как правило, становятся менее активными, проводят больше времени в состоянии покоя и спят значительно больше обычного», - пояснили ученые.

Ранее врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова назвала пять простых правил , которые помогут детям расти здоровыми. По ее словам, нужна физическая активность, правильное питание, профилактические осмотры, своевременное обращение к врачу и родительское внимание, чтобы избежать несчастных случаев.

США Смертность Ученые
06 июня 2024, 03:41
Названа группа людей с повышенным риском инфаркта
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Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что людям с генетической чувствительностью к стрессу чаще грозит инфаркт. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Исследования, в которых участвовали 18 428 человек, показали, что у генетически предрасположенных к стрессу людей чаще развивается острый коронарный синдром. ОКС - это любое сочетание клинических признаков или симптомов инфаркта.

Ученые отметили, что большая вероятность перенести инфаркт возникает во время президентских выборов, праздников, спортивных состязаний и других стрессовых событий.

Кроме того, люди с более высокими показателями полигенного риска невротизма чаще страдают тревогой и депрессией. Такие осложнения повышали вероятность возникновения острого коронарного синдрома после стрессовых событий в 3,2 раза.

Кардиолог Анна Дроганова ранее перечислила нетипичные симптомы инфаркта.

О болезни может свидетельствовать удушье и острые резкие боли по всему телу.

Исследования Праздники Ученые Депрессия
06 июня 2024, 00:43
Проблему ожирения обсудили на ПМЭФ-2024
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В рамках деловой программы Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» обсудили проблему эпидемии ожирения. Участники экспертной дискуссии подняли эту тему в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства Оксана Драпкина подчеркнула, что избыточную массу тела и тем более ожирение нельзя относить лишь к эстетической проблеме.

«Это, прежде всего, вопрос здоровья. Ожирение - колоссальная нагрузка на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Поэтому профилактика ожирения, нормализация массы тела является профилактикой множества неинфекционных заболеваний», - сказала она.

Из-за проблем с лишним весом возрастает риск развития опасных состояний и неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, которые стали главной причиной смертности во всем мире - инфаркта, инсульта, сахарного диабета, онкологии, снижения репродуктивной функции. Ожирение и избыточный вес - это серьезное нарушение обмена веществ, причина вероятности преждевременной смерти и реальная угроза здоровью нации. Но зачастую врачи не уделяют проблеме должное внимание и рассматривают ожирение только в комплексе с другими болезнями, не выделяя отдельно.

Зампред председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов призвал включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний и назвал его одной из ведущих причин как наступления инвалидности, так и смертности.

«Но для этого требуется решимость, межведомственное взаимодействие и системный толчок в решении данной проблемы - от профилактических мероприятий, направленных на создание системы ценностей бережливого и осознанного отношения к своему здоровью до изменения парадигмы отношения к проблеме избыточной массы тела и ожирения среди населения и медицинских специалистов», - подчеркнул он.

На встрече эксперты обсудили, как изменить отношение к проблеме ожирения у врачебного сообщества. Они также рассмотрели способы популяризации среди населения знания о здоровом образе жизни, поговорили о профилактике ожирения и предотвращении набора избыточного веса. Еще одной темой дискуссии стали инновационные подходы к терапии заболевания в современности и необходимость его признания социально значимым.

Сейчас в мире более миллиарда человек живут с ожирением, из них 159 миллионов - дети. Показатель растет непрерывно. В России заболеванием страдают 45 миллионов жителей страны, у 10% ожирение выраженное, а у более чем 30% - избыточный вес и ожирение. Количество людей с излишней массой тела увеличивается ежегодно.

Организатором форума «Лекарственная безопасность» выступил фонд «Росконгресс» при поддержке Минздрава и комитета по охране здоровья Госдумы.

Смертность Здравоохранение Минздрав Россия Ожирение ПМЭФ-2024

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