11 ноября 2023, 07:53

Эпидемиолог Покровский перечислил наиболее опасные штаммы COVID-19

РИА «Новости»
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Наиболее высокую летальность фиксировали после появления первых штаммов коронавирусной инфекции. Каждая новая форма COVID-19 становится все менее опасной, сообщил Lenta.ru эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что существует два основных критерия опасности инфекции - быстрота распространения и тяжесть заболевания. Однако каждый предыдущий штамм оставляет за собой иммунитет.

«Даже если следующий штамм более вирулентный, он не будет вызывать таких тяжелых форм, как тот, который пришел первым», - уточнил Покровский.

По его словам, самые первые формы коронавирусной инфекции отметились наибольшим уровнем летальности. Последующие модификации коронавируса не оказывали такого тяжелого влияния на население из-за наличия частичного иммунитета.

Эпидемиолог добавил, что выделить самый опасный штамм крайне сложно.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что главным отличием нового штамма COVID-19 «пирол» от остальных мутаций инфекции стал наибольший уровень заразности.

Болезни Коронавирус в России и в мире
11 ноября 2023, 05:31
Врач назвал способные улучшить сон продукты
Unsplash
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Чтобы улучшить сон, необходимо добавить в свой рацион определенные продукты. В их число входят помидоры и киви, рассказала в статье для портала Eat This, Not That! врач-диетолог Молли Хембри.

По ее словам, в киви содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует более крепкому сну. Медик посоветовала есть киви ежедневно в течение четырех недель, чтобы ощутить изменения на себе. Еще для хорошего сна она порекомендовала употреблять вишню, так как в ней есть гормон сна мелатонин. Подойдут как сами ягоды, так и вишневый сок.

Еще в список Хембри попали помидоры, содержащие мелатонин и ликопин. Нехватка последнего чревата короткими циклами сна. Также для улучшения сна можно добавить в рацион лосось и индейку. А вот для легкого пробуждения необходимо пить молочный йогурт. В нем есть белок альфа-лактальбумин и кальций, помогающие быстрее засыпать и проще вставать по утрам.

Ранее онколог, хирург, доктор медицинских наук Валерий Егиев перечислил признаки рака поджелудочной железы.

По его словам, тревогу нужно бить при резком снижении веса.

Еда Врачи
11 ноября 2023, 04:56
Врач рассказал, что есть для продления молодости
Freepik
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Сохранить молодость организма помогут определенные продукты питания. Какие именно, диетолог Эльвира Белева рассказала «Известиям».

По словам врача, один из важных компонентов молодости - альфа-липоева кислота. Она увеличивает выработку важного антиоксиданта - глутатиона, который защищает организм от преждевременного старения. Это вещество содержится в молоке, горохе, рисе, фасоли, бананах, грибах, шпинате и брокколи.

Кроме того, важно следить за поступлением в организм достаточного количества линоленовой кислоты. Это вещество не только замедляет старение, но и укрепляет иммунитет, а также способствует сжиганию жира. Линоленовая кислота содержится в скумбрии, сардинах, лососе, сельди, а также в грецких орехах, сое и льняном масле.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что добавление в рацион капусты поможет обновить организм.

Врачи Диеты Продукты
10 ноября 2023, 22:25
Врач рассказал о признаках рака поджелудочной железы
РИА «Новости»
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Рак поджелудочной железы на ранних стадиях не беспокоит заболевших. Но есть признаки, при возникновении которых лучше пройти диагностику, чтобы начать лечение. Об этом в беседе с РИАМО рассказал онколог, хирург, доктор медицинских наук Валерий Егиев.

В список симптомов он включил желтуху, сопровождающуюся болью в правом подреберье, темный цвет мочи, светлый оттенок кала, резкое снижение веса, увеличение селезенки, слабость и расстройство пищеварительного тракта.

Для выявления опухоли пациентам назначают процедуру УЗИ и компьютерной томографии с контрастированием сосудов. Если подозрение на злокачественное новообразование подтверждается, то для полной картины пациент сдает кровь на онкомаркеры.

Врач посоветовал обратить особое внимание на свое здоровье людям из групп риска. К ним он отнес тех, у кого в семье уже был рак поджелудочной железы, злоупотребляющим приемом алкоголя и жирной пищи, людям с хроническим панкреатитом, лишним весом и болезнями печени.

«Диагностику должен проводить грамотный врач, который специализируется на лечении этого типа рака. Бывают случаи, когда размеры и характер опухоли определяют неверно. При этом пациенту говорят, что рак неоперабельный, и у человека опускаются руки», - подчеркнул Евгиев.

Лечение пациенту подбирают после биопсии. Но чаще всего проводят операцию. Но если у пациента есть противопоказания для внутреннего вмешательства, то назначают химическую или лучевую терапию, а также воздействие на опухоль высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн.

«Рак - это не приговор и руки опускать нельзя. Грамотный онкохирург порой может сотворить настоящее чудо. К тому же сегодня успешно проводятся такие операции, которые еще 10 лет назад считались невозможными», - добавил врач.

Онколог посоветовал всем следить за здоровьем, не избегать плановых обследований и не оставлять симптомы без внимания.

Врачи Рак
10 ноября 2023, 17:43
Врачи помогли родить москвичке с инвалидностью
Сайт мэра и правительства Москвы
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Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине с серьезной травмой позвоночника успешно родить здорового ребенка. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Женщина, передвигающаяся с помощью инвалидного кресла, благодаря врачам стала матерью. Она получила серьезную травму позвоночника в 2004 году.

Врачи тщательно контролировали состояние пациентки, в том числе непрерывно корректировали повышенное артериальное давление и контролировали функцию почек, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка.

Исходя из особенностей пациентки, ей сделали кесарево сечение. Операция прошла успешно благодаря мультидисциплинарному подходу, современному оборудованию и опытным врачам.

Девочка появилась на свет здоровой, с весом два килограмма 590 граммов. Мать и младенца выписали из роддома на четвертые сутки после родов.

Здравоохранение Инвалиды Москва 2023

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