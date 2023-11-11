Эпидемиолог Покровский перечислил наиболее опасные штаммы COVID-19

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Эпидемиолог подчеркнул, что существует два основных критерия опасности инфекции - быстрота распространения и тяжесть заболевания. Однако каждый предыдущий штамм оставляет за собой иммунитет.

«Даже если следующий штамм более вирулентный, он не будет вызывать таких тяжелых форм, как тот, который пришел первым», - уточнил Покровский.

По его словам, самые первые формы коронавирусной инфекции отметились наибольшим уровнем летальности. Последующие модификации коронавируса не оказывали такого тяжелого влияния на население из-за наличия частичного иммунитета.

Эпидемиолог добавил, что выделить самый опасный штамм крайне сложно.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что главным отличием нового штамма COVID-19 «пирол» от остальных мутаций инфекции стал наибольший уровень заразности.