Эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова
Новый, четвертый по счету, эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из приоритетных задач для города», - подчеркнул мэр.
Благодаря открытию трех эндоцентров за последние два года медики смогли значительно увеличить количество выявляемых на ранних стадиях онкозаболеваний. Они стали находить только появившиеся злокачественные опухоли органов пищеварения в два раза чаще.
Новый центр оснастили современным оборудованием - эндоскопами с высоким разрешением и специальными стойками. Пациентам будет доступна мягкая седация. В сутки здесь смогут делать примерно 140 исследований.
Для удобства посетителей предусмотрели систему онлайн-записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте благодаря интеграции с единой цифровой платформой.
Также Москва полностью обновила реанимации в детских больницах.