19 декабря 2023, 11:05

Эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова

Сайт мэра и правительства Москвы
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Новый, четвертый по счету, эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из приоритетных задач для города», - подчеркнул мэр.

Благодаря открытию трех эндоцентров за последние два года медики смогли значительно увеличить количество выявляемых на ранних стадиях онкозаболеваний. Они стали находить только появившиеся злокачественные опухоли органов пищеварения в два раза чаще.

Новый центр оснастили современным оборудованием - эндоскопами с высоким разрешением и специальными стойками. Пациентам будет доступна мягкая седация. В сутки здесь смогут делать примерно 140 исследований.

Для удобства посетителей предусмотрели систему онлайн-записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте благодаря интеграции с единой цифровой платформой.

Также Москва полностью обновила реанимации в детских больницах.

Здравоохранение Больницы Сергей Собянин Москва 2023
18 декабря 2023, 11:19
Машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года
Сайт мэра и правительства Москвы
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Машины московской скорой помощи переоборудуют в соответствии с программой полного оснащения до конца года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, каждый день более тысячи бригад выезжают на свыше 12 тысяч вызовов: врачи оказывают неотложную помощь взрослым и детям в различных ситуациях.

«Для обеспечения высокого качества экстренной медицинской помощи в столице мы на постоянной основе обновляем оборудование в соответствии с единым стандартом. Он включает комплексный подход к оснащению современным и высокотехнологичным оборудованием, учитывает его амортизацию, профиль бригады и появление новых технологий», - добавила она.

Для достижения поставленных целей город приобрел для машин 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), более 1600 электрокардиографов, свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов и многое другое. Суммарно для улучшения системы здравоохранения закупили 3600 единиц оборудования на сумму приблизительно 2,5 миллиарда рублей.

Благодаря оборудованию общепрофильных машин скорой помощи врачи в состоянии предоставить качественную медицинскую помощь в большинстве случаев. У каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, аппарат ИВЛ, чемодан с медикаментами, в котором лежит около 100 лекарств и 50 медицинских изделий.

Для каждой бригады столичной скорой помощи подготовили специальные планшеты, в которых медики могут идентифицировать пациента по пути на вызов. Так специалисты получают данные о человеке, что позволяет бригаде заранее разработать алгоритм оказания помощи.

Кроме того, опираясь на информацию из анкеты пациента, медперсонал скорой помощи анализирует, на что следует сразу обратить особое внимание и какие методы лечения предпринять в каждом конкретном случае.

Ранее в Москве полностью обновили реанимации в детских больницах.

Больницы Скорая помощь Врачи Медицина Москва 2023 Анастасия Ракова
18 декабря 2023, 01:13
Врачи развенчали главные мифы о мастурбации
Unsplash
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Вокруг темы мастурбации уже не первый год возникает большое количество мифов. Врачи развенчали главные из них, сообщило издание Bodyandsoul.

Мнение о том, что самоудовлетворение приводит к образованию прыщей, оказалось неверным. Никакой связи между мастурбацией и выработкой кожного жира нет. Наоборот, оргазмы улучшают состояние кожи. Еще один миф - мастурбация приводит к проблемам со зрением. На самом деле это не так.

В разное время также утверждалось, что самоудовлетворение снижает чувствительность. Врачи объяснили, что повредить нервные окончания настолько сильно невозможно. Более того, мастурбация помогает людям лучше изучить свое тело.

Антропологи из университета в Пенсильвании ранее пришли к выводу, что женский оргазм является частью репродуктивного цикла, но не несет в себе эволюционной функции.

Врачи Секс
17 декабря 2023, 22:37
Очереди из скорых образовались в инфекционных больницах Москвы № 1 и № 2 в Москве.
Unsplash
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Около 30 машин скопилось на подъезде к Клинической инфекционной больнице № 1 в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника канала, большинство пациентов заболели пневмонией.

«По нашей информации, у всех прибывших пациентов подозрение на пневмонию и ковид», - написали авторы материала.

Столичный депздрав прокомментировал эту информацию. В ведомстве заявили, что скопление машин вызвано спецификой работы больницы. «Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», - уточнили в департаменте.

Ранее в Сети стали появляться сообщения о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников Москвы. Врачи же назвали ситуацию с вирусными инфекциями достаточно стабильной.

В Московской области тем временем начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится под контролем.

Больницы Скорая помощь Грипп Врачи ОРВИ Москва 2023
15 декабря 2023, 18:51
«Меньше думать и закаляться». Как пережить мощнейшую магнитную бурю
Телеканал «360»
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В ночь на 15 декабря на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет, ей предшествовали две более слабые. За вспышками, как правило, следуют магнитные бури. Бытует мнение, что они негативно влияют на человека: вызывают головную боль и общую слабость организма. О том, как магнитные бури действительно «играют» с состоянием, «360» рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

Существуют диаметрально противоположные мнения о влиянии магнитных бурь на человека: есть сторонники и противники. В принципе, врачи знают, что все-таки магнитные бури - не просто какое-то явление, а действительно доказанное физическое действие, которое влияет на атмосферу, состояние здоровья человека, животных и биосферу в целом.

Человек, безусловно, подвержен влиянию магнитных бурь. Здоровые переносят их легче, чем люди с хроническими заболеваниями.

Также не забывайте о цитрусовых. Можно просто разбросать апельсиновые или мандариновые корки - они будут радовать в дни магнитных бурь. Естественно, когда вы уже приняли положенные лекарства. При головных болях следует лечить все симптоматически.

Для кого опасны магнитные бури - мнение врача Как защитить себя от магнитной бури В это время лучше оставаться дома. Если нет такой возможности, обязательно примите определенные препараты и постарайтесь сократить физические нагрузки: меньше ходите пешком, передвигайтесь на личном или общественном транспорте.

Шестибалльная буря происходит довольно редко. Поэтому лучше в этот период как можно сильнее сохранить свой организм от ее воздействия. Кроме того, человек может испытывать те состояния, с которыми он попросту не справится: у гипертоников поднимается давление, есть вероятность сердечного приступа , а у многих настолько болят суставы, что нельзя исключать риск обострения остеохондроза.

Далее - ее прямая речь.

Чтобы не бояться магнитных бурь, нужно ежедневно себя закалять. Правила простые: утренний контрастный душ, легкая зарядка и завтрак. Не стоит плотно наедаться - лучше в этот период есть фрукты, пить чай с ромашкой и чабрецом.

Врачи Магнитные бури Солнце

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