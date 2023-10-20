Эндокринолог развенчала мифы о витамине D

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Считается, что витамин D вырабатывается от солнца или солярия и этого достаточно. Однако это не совсем так. Часто от недостатка этого витамина страдают даже жители южных регионов.

Необходимый уровень витамина можно получить из еды. Однако врач предупредила, что крайне сложно рассчитать необходимую дозу в продуктах, а для усвоения полезных свойств необходимо принимать дополнительные препараты и микроэлементы.

Эндокринолог также развенчала миф о безопасности недостатка витамина D. При таком состоянии растут риски развития остеопороза, ослабления иммунитета, ухудшения функции мышц и развития сердечно-сосудистых заболеваний Нехватку витамина не получится определить по внешнему виду, уверена Мамонтова. А доза препарата не зависит от возраста. При этом переизбыток витамина также опасен, как и недостаток.

Морепродукты, костный бульон и бразильские орехи богаты питательными веществами и считаются самыми полезными продуктами для здоровья щитовидной железы, заявила врач-диетолог Крутика Нанавати. Они играют важную роль в регуляции веса, обмена веществ и общего здоровья организма.