10 января 2024, 03:24

Эндокринолог назвал ягоду, снижающую риск смерти на треть

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Ежедневное употребление клюквы может снизить риск смерти на 31%, заявила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Особенно эффективна ягода в борьбе с заболеваниями сердца и сосудов.

Павлова отметила, что клюква богата полезными элементами, включая кальций, фосфор, железо и калий. Высокое содержание витамина C делает ягоду подходящим выбором для желающих повысить иммунитет, а входящий в состав фенол помогает при высокой температуре.

Эндокринолог заявила, что клюква способна улучшить пищеварение, увеличить аппетит и повысить работоспособность организма. Страдающим от пиелонефрита ягода поможет за счет мочегонного и бактерицидного свойств.

Эксперт подчеркнула, что ягоды желательно включать в свой рацион в независимости от сезона. Восполнить нехватку витаминов зимой позволят сушеные, моченые и замороженные ягоды.

Ранее эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова назвала растительную пищу одним из залогов долголетия. По ее словам, 400 грамм овощей и фруктов в день позволяют сохранить здоровье и замедлить процессы старения.

Питание Врачи
09 января 2024, 11:41
Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году
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В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них — хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них - хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Среди инициатив, закрепившихся в Москве после пробного периода, оказались: программа поддержки клинических испытаний новых медицинских препаратов; возможность получения льготных лекарственных средств через сети коммерческих аптек; возмещение стоимости при самостоятельной покупке льготных медикаментов; организация исследований, направленных на оценку эффективности современных фармацевтических средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Также продолжится работа профилактической диспансерной программы, направленной на заботу о здоровье москвичей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, с 1 января вступили в силу три стандарта, регулирующие использование в медицине искусственного интеллекта. Срок их действия составит три года.

В конце декабря в столице провели оценку качества работы сервисов ИИ в здравоохранении. Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе нейросетей.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва
08 января 2024, 22:03
Идеальный вариант. Россиянам рассказали, как похудеть после новогодних праздников
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Избавиться от лишних килограммов и привести вес в норму поможет четырехразовое питание и физическая активность. О правильном похудении «Известиям» рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Борис Поляев.

Врач отметил, что важно восстановить режим сна и питания, а также тратить энергии больше, чем потреблять. Для этого необходимо повысить физическую активность и уменьшить количество калорий.

«Идеальным вариантом на первых порах станет четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов», - объяснил медик.

Врач рекомендовал ввести в рацион больше куриного филе из-за высокого содержания в нем белка, который обеспечивает качественное похудение. Также полезны телятина, кролик, индейка и рыба. Необходима и клетчатка, которая улучшает работу кишечника.

Сбросить лишний вес можно во время ходьбы при условии постепенного увеличения нагрузок. Для эффективного похудения стоит дополнительно проходить примерно три километра.

Праздники Питание Врачи Медицина
08 января 2024, 03:56
Врач рассказал, сколько воды нужно выпивать в день зимой
Unsplash
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Человеку важно пить достаточное количество воды в день не только летом, но и зимой. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в беседе с порталом «Актуальные новости».

По словам специалиста, в холодное время чувство жажды возникает реже, при этом нормальное поступление жидкости в организм может продлить жизнь на 15 лет.

В качестве аргумента Павлова привела результаты исследования ученых из Национального института сердца, легких и крови, которые выяснили, что избегать обезвоживания стоит для того, чтобы не столкнуться с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Свой день эндокринолог посоветовала начинать со стакана теплой воды, также в нее для разнообразия можно добавить немного лимона.

Суточная норма воды составляет примерно 35-40 миллилитров на килограмм массы тела. Для людей с ожирением оптимально употреблять в сутки приблизительно три литра жидкости.

Врач-инфекционист Владимир Неронов ранее предупредил, что некачественная вода из-под крана может вызвать заболевания кожи и внутренних органов.

Исследования Врачи Ученые Ожирение
08 января 2024, 03:01
Россиян предупредили об опасности плавленого сыра
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Чрезмерное употребление плавленного сыра может привести к диабету и ожирению, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Популярный продукт представляет опасность для организма из-за большого количества ненатуральных компонентов.

Разаренова отметила, что для совершенствования текстуры и вкусовых качеств в состав плавленого сыра регулярно включают эмульгаторы, ароматизаторы, трансжиры и другие добавки, способные нанести вред здоровью.

Диетлог подчеркнула, что плавленый сыр отличается повышенным содержанием соли, жиров и консервантов, чем объясняются побочные последствия от его слишком частого употребления. Врач предупредила о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышения уровня холестерина в крови.

По словам Разареновой, плавленный сыр следует оставить в рационе в ограниченном количестве и выбирать варианты продукта с минимальным содержанием трансжиров. Заменить продукт врач порекомендовала творогом или сыром из кешью.

Ранее врач назвал три варианта разгрузочной диеты , чтобы прийти в форму после праздников.

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