12 февраля 2024, 10:30

Экстренную медпомощь стали оказывать в Москве в 1,5 раза быстрее

РИА «Новости»
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Более 150 тысяч пациентов уже прошли лечение в четырех флагманских медицинских центрах Москвы, причем свыше 30 тысяч из них получили неотложную хирургическую помощь. Скорость предоставления экстренной медицинской помощи возросла в полтора раза. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 70% случаев пациентам требуется лишь два часа на полный цикл обследований, постановку диагноза и разработку плана лечения. Более 20% больных за это время могут получить необходимую помощь и отправиться домой. При этом для выставления верного диагноза применяется около 15 различных диагностических процедур, каждая из которых в среднем занимает 6,4 минуты.

Собянин добавил, что в этом году 20 крупных многопрофильных взрослых больниц перейдут на работу по новым стандартам. Кроме того, завершится строительство двух новых флагманских медицинских центров в больницах имени Буянова и имени Пирогова.

«Все это выведет оказание экстренной помощи в столице на совершенно иной уровень», - сообщил мэр.

Также десятки новых социальных объектов построят в Москве в 2024 году.

Больницы Сергей Собянин Москва
12 февраля 2024, 05:40
Ученые из России смогли победить кариес
Freepik
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Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и запатентовали специальные гелевые композиции, которые предотвращают развитие кариеса. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам заведующей кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галины Скрипкиной, новая разработка представляет собой лечебную композицию для курсового лечения. Врач назначит его исходя из ситуации и возраста клиента.

«В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле», - заявила Скрипкина.

Она отметила, что курс лечения нужно проходить дважды в год, он длится примерно две-три недели. Если соблюдать эти условия, то в течение шести месяцев в полости рта будет оптимальный уровень минерального обмена.

Эксперт объяснила, что разработанные гели отличаются от других препаратов тем, что действуют на протяжении долгого времени. Обычные средства держатся около двух недель, по сравнению с этим сроком гелевые композиции в шесть раз эффективнее.

Ранее пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал, когда появляется боль при кариесе. Болезненные ощущения пациент испытывает, если поражение охватывает твердые ткани эмали и достигает дентина.

Врачи Ученые Россия
12 февраля 2024, 04:34
Россиянам рассказали о главной ошибке при измерении давления
Freepik
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Люди часто допускают серьезную ошибку во время измерения давления, которая влияет на точность результата. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.

По его словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно следят за показателями артериального давления, чтобы в нужное время принять лекарство.

«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке», - сказал врач.

Главной ошибкой медик назвал повторное измерение на одной и той же руке в течении короткого периода времени. Некоторые люди думают, что давление нужно мерить три раза, а потом выбрать среднее арифметическое.

«Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле», - заявил Хухрев.

Врач объяснил, что следующую проверку на той же руке можно делать не ранее, чем через полчаса. Только в таком случае тонометр покажет точный результат. Если повторная проверка необходима, можно померить на другой руке.

Ранее ученые Университета штата Огайо выяснили, что измерение давления на стуле без спинки сильно искажает результаты. Из-за неправильного положения тела пациента врач может поставить неверный диагноз.

Болезни Врачи
11 февраля 2024, 04:12
Приседания у стены и планка помогут снизить кровяное давление
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Изометрические упражнения показали большую эффективность в борьбе с гипертонией по сравнению с кардио- и силовыми тренировками. Исследование провели ученые из Кентерберийского университета Крайст-Черч, результаты работы они опубликовали на портале BMJ Sports.

Изометрические упражнения - это вид активности, при котором длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются. Самыми распространенными является «планка» и «стульчик» - приседание у стены.

Исследование показало, что такие упражнения не только развивают выносливость, повышают тонус мышц, но и помогают снизить кровяное давление.

Ученые отметили, что несмотря на такие результаты, изометрические упражнения не заменят другие виды физической нагрузки. Для полноценного оздоровления нужны аэробные и упражнения с отягощением.

Китайские ученые выяснили, что темный шоколад является отличным помощником в профилактике повышенного артериального давления. Регулярное употребление этой сладости способно снизить риски развития гипертонии.

Исследования Болезни Ученые
10 февраля 2024, 15:15
Один продукт на ночь избавит от жира — эндокринолог
piqsels
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Проблемы с лишним весом и даже сном поможет решить правильно питание. Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале сообщила, что для хорошего самочувствия и избавления от жира нужно есть сезонные корнеплоды на ужин.

«Чтобы избежать скачков кортизола и получить качественный сон - бодрящий, без ночных пробуждений, добавляйте в ужин полезные углеводы», - написала она.

Лишний вес и перебои со сном происходят из-за кортизола. Именно этот гормон зачастую мешает сбросить ненавистные килограммы, потому что вырабатывается на голод или при гипогликемии. В таком случае организм требует углеводов, но лучше не тешить его пирожными или макаронами. Отличным вариантом станут сезонные корнеплоды на ужин.

Ранее Янг посоветовала не заострять внимание на сочетаемости различных витаминов, ведь это может привести к неврозу. Куда лучше и важнее создать оптимальные условия для правильного усвоения витаминов из пищи и добавок. Медик напомнила, что покупать витамины можно только после лабораторного подтверждения об их дефиците, а не по совету знакомых.

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