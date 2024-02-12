Экстренную медпомощь стали оказывать в Москве в 1,5 раза быстрее

По его словам, в 70% случаев пациентам требуется лишь два часа на полный цикл обследований, постановку диагноза и разработку плана лечения. Более 20% больных за это время могут получить необходимую помощь и отправиться домой. При этом для выставления верного диагноза применяется около 15 различных диагностических процедур, каждая из которых в среднем занимает 6,4 минуты.

Собянин добавил, что в этом году 20 крупных многопрофильных взрослых больниц перейдут на работу по новым стандартам. Кроме того, завершится строительство двух новых флагманских медицинских центров в больницах имени Буянова и имени Пирогова.

«Все это выведет оказание экстренной помощи в столице на совершенно иной уровень», - сообщил мэр.

Также десятки новых социальных объектов построят в Москве в 2024 году.