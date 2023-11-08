Эффективность вакцины «Спутник V» проанализировали с учетом новых штаммов

Эффективность вакцины c исходным антигенным составом за все время пандемии проанализировали совместно с департаментом здравоохранения Москвы. По словам Инны Должиковой, специалисты подтвердили: российский препарат продолжил защищать привитых.

«Несмотря на то, что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, „Спутник V“ обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне 80%», - сказала она.

Разработчики создали новый «Спутник V» с актуальным антигенным составом. Инна Должикова сообщила, что клинические испытания препарата завершат в начале декабря. После этого вакцину смогут начать использовать.

Руководитель центра Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник V» с первоначальным составом начал терять эффективность в 2022 году с появлением штамма омикрон. Он предупредил, что раньше марта 2024 года новая вакцина не поступит в оборот, так как на ее регистрацию потребуется время.

Несмотря на появление новых вариантов SARS-CoV-2, эффективность российской вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%, госпитализаций - 80%. Заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова сообщила об этом ТАСС.