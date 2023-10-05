Двести московских поликлиник обновили во время первого этапа модернизации

Гинцбург объяснил особенность назальной вакцины от коронавируса

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Прошедшие вакцинацию назальным препаратом люди прекращали распространять вирус. Такая вакцина предоставила медицине дополнительные возможности, заявил «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина дает принципиально новые возможности. Так как ее вводят в нос, она дает стерильный иммунитет. Это значит, что человек, который таким образом вакцинировался, не является дальнейшим переносчиком возбудителя», - объяснил он.

В этом, по словам академика, заключается важное отличие назальной вакцины от инъекционной. В последнем случае привившийся пациент продолжал оставаться распространителем вируса, защищая только себя.

Гинцбург добавил, что в эпидемиологическом плане именно назальная вакцина способна прервать цепочку передачи возбудителя заболевания.

По его словам, по этой причине важно выпустить в назальной форме обновленный препарат «Спутник V», за основу которого взяли вариант «омикрона» под названием «кракен». Клинические испытания препарата еще не завершили. В гражданский оборот такую вакцину выпустят не раньше марта 2024 года, уточнил ученый.