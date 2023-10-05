Двести московских поликлиник обновили во время первого этапа модернизации
В рамках первого этапа модернизации в Москве отремонтировали 200 поликлиник. В этих учреждениях получают помощь около шести миллионов горожан. Об этом сообщили заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Комплексный подход к ремонту позволяет повысить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг», - подчеркнула она.
Ракова добавила, что во второй этап модернизации включили 140 поликлиник. В них также поставят современное оборудование и обновят, согласно единому стандарту. Особое внимание уделят удобной навигации по зданию. Кроме того, здания оснастят современной медицинской техникой, а в детских поликлиниках оборудуют игровые зоны.
Ранее в Москве завершили ремонт 26 молочно-раздаточных пунктов. Общая площадь зданий составила свыше 2,7 тысячи квадратных метров.