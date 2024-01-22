Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге у туристов из Китая
Два случая заболевания оспой обезьян выявил Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Китая. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
«Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг», - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор уведомил, что заболевшие находятся в инфекционной больнице, угрозы для их жизни нет. Эксперты проводят расследование и предпринимают меры для предотвращения распространения заболевания.
Оспа обезьян - это редкое вирусное заболевание, особо опасное для людей с ослабленным иммунитетом, отметили в ведомстве.
В Таиланде в конце октября зафиксировали смертельный случай оспы обезьян. Из 24 заболевших один человек скончался.