05 августа 2024, 12:31

Два случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Астраханской области

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Два первых с начала года случая заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Астраханской области. Еще по двум заболевшим ждут лабораторного подтверждения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Двое [ранее заболевших] выписаны, еще двое - в стационаре. Тяжелого течения заболевания нет», - подчеркнули там.

Специалисты не исключили, что новые случаи заражения еще будут, поскольку сезон только начался. За весь прошлый год зарегистрировали семь случаев.

Ранее эксперт Роман Иванов предупредил , что без лечения лихорадка Западного Нила грозит серьезными осложнениями. Минздрав перечислил основные симптомы , по которым можно определить это заболевание.

Африка Болезни Насекомые
05 августа 2024, 05:05
Главный нарколог Москвы назвал шесть критериев алкогольной зависимости
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Синдром алкогольной зависимости можно определить по шести критериям, но хватит и трех, если они наблюдались в течение месяца или более. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Специалист пояснил, что раньше этот синдром называли алкоголизмом. У него существуют четкие критерии.

Тяга к употреблению алкоголя, причем на психологическом уровне, является первым признаком.

«Второе - когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема», - рассказал Масякин.

Третий признак - желание «опохмелиться», или абстинентный синдром. Четвертый критерий определяют как толерантность, или необходимость повысить дозу для получения эффекта.

При пятом признаке человек продолжает употреблять алкоголь, невзирая на последствия и даже болезнь. В частности, при циррозе печени. И, наконец, шестой критерий лежит в социальной сфере, когда у человека на первом месте в жизни спиртные напитки.

Ранее нарколог Виталий Холдин предупредил о негативных последствиях для здоровья ребенка , если беременные или кормящие матери не отказались от алкоголя в этот период.

Болезни Врачи Алкоголь
05 августа 2024, 04:28
Россиянам назвали симптомы — предвестники приближающегося инфаркта
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Инфаркту предшествует приступ стенокардии: у человека появляются загрудинные боли, чувство тяжести в груди, одышка, не хватает кислорода. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Специалист отметила, что бывают случаи, когда инфаркт может произойти сразу, что часто встречается у молодых людей. Но с возрастом этому состоянию предшествует стенокардия. При этом заболевании в сосудах уже существует атеросклеротические бляшки.

Маршинцева добавила, что при классической стенокардии у людей появляются загрудинные боли при физической нагрузке. По ощущениям это похоже, будто на грудину положили что-то тяжелое. Может не хватать воздуха, возникнуть одышка.

«Естественно, чем чаще она возникает и чем выше становится ее функциональный класс, тем больше риск возникновения инфаркта… Закупорится сосуд бляшкой полностью и разовьется инфаркт», - отметила кардиолог.

Стенокардия делится по функциональным классам, причем на четвертом у человека появляются боли даже в сидячем положении.

Ранее врач-трансфузиолог Людмила Титова рассказала, что регулярное донорство снижает риск развития инфаркта миокарда, продлевая жизнь.

Болезни Врачи
05 августа 2024, 04:11
Ученые случайно нашли дешевое средство от облысения
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Ученые из Университета Шеффилда в ходе исследования выяснили, что присутствующий в организме сахар может предотвратить облысение у мужчин. Соответствующую статью опубликовали в журнале Frontiers in Pharmacology.

Выяснилось, что терапия с применением натурального сахара дала такой же эффект, как и уже известные методики лечения. К тому же у нее нет побочных эффектов. Средство усиливает приток крови к волосяным фолликулам, стимулируя рост волос.

Специалисты сделали открытие случайно, обратив внимание на заметно ускоренный рост волос в процессе заживления ран. Он активировался вокруг областей, содержащих 2dDR.

Предположив, что вещество стимулирует активность волосяных фолликул, ученые решили проверить его на мышах. Применение небольшой дозы 2-дезокси-D-рибозы помогло восстановить рост волос у грызунов.

Врач-трихолог Татьяна Варенова ранее рекомендовала наладить сон, чтобы снизить выпадение волос.

Она объяснила, что отдых должен длиться не меньше восьми часов.

Исследования Болезни Ученые Мужчины
05 августа 2024, 00:58
Россиян предупредили об опасной особенности родинок
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Родинки могут обладать рядом признаков, указывающих на рак кожи. Об этом врач-дерматолог Ольга Журавлева рассказала сайту «Живем в Нижнем».

Она подчеркнула, что нечеткие границы родинки и форма пятна могут указывать на меланому. Также особое внимание россиянам следует уделять цвету родинки.

«Тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Также родинка может кровоточить», - сказала Журавлева.

По словам врача, изменения активнее наблюдаются на активной стадии развития болезни. Она напомнила, что большему риску развития меланомы особенно подвержены светлокожие люди.

Кроме того, внимательнее относиться к себе следует тем, кто принимает диуретики и нестероидные препараты, повышающие светочувствительность.

Ранее акушер-гинеколог Елена Близнюк предупредила, что покраснения и жжение в области груди могут сигнализировать о раке молочных желез. У некоторых больных во время рака теряется чувствительность пальцев.

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