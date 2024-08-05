Два случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Астраханской области
Два первых с начала года случая заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Астраханской области. Еще по двум заболевшим ждут лабораторного подтверждения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«Двое [ранее заболевших] выписаны, еще двое - в стационаре. Тяжелого течения заболевания нет», - подчеркнули там.
Специалисты не исключили, что новые случаи заражения еще будут, поскольку сезон только начался. За весь прошлый год зарегистрировали семь случаев.
Ранее эксперт Роман Иванов предупредил , что без лечения лихорадка Западного Нила грозит серьезными осложнениями. Минздрав перечислил основные симптомы , по которым можно определить это заболевание.