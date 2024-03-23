Доноров пригласили на переливание крови в Подмосковье после теракта в Crocus City Hall

«Завтра и во все другие рабочие дни мы рады Вас видеть для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании», - отметили в сообщении.

Московский областной центр крови ждет доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Металлургов, дом 37А.

В субботу, 23 марта, подразделения будут открыты для приема доноров с 8:00 до 13:00 на улице Кирова, дом 9 в Подольске, улице Барышникова, дом 13/5 в Орехово-Зуеве, улице Новая Фабрика, дом 8 в Щелкове, в Больничном проезде, дом 5 в Воскресенске.

Отделения переливания крови Московской области будут осуществлять прием 23 марта на улице Коминтерна, дом 24 в Мытищах (с 9:00 до 12:00), на Ново-Угличском шоссе, дом 62а в Сергиевом Посаде (с 8:00), на улице Больничная, дом 7 в Дмитрове (с 8:30 до 12:00), на улице Школьная дом 1 в Наро-Фоминске (с 9:00 до 13:00), на улице Чкалова, дом 2/21 в Химках (с 9:00 до 11:00), улице Циолковского, дом 24 в Королеве (с 9:00 до 12:00), на улице Октябрьская, дом 85 в Ногинске (с 8:00 до 11:30), на Октябрьском проспекте, дом 64 в Люберцах (с 8:00), на улице Махова, дом 14 в Раменском.

Медики напомнили, что для сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Сдавать ее можно, если прошло 60 дней с момента последней процедуры донации.

Желающие сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall смогут сделать это в субботу, 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта с 08:30.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар , произошло обрушение кровли. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.