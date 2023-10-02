Долгопрудненские врачи спасли туриста, вернувшегося из похода по Таджикистану

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Выяснилось, что мужчина вернулся из туристического похода по Таджикистану, где использовал для питья талый снег и воду из рек, питался местными продуктами. Его беспокоили слабость, лихорадка, тошнота, тяжесть в правом подреберье.

Врач-инфекционист Дарья Лапаревич рассказала, что были проведены анализы, в результате которых у госпитализированного был выявлен вирусный гепатит А. Сейчас состояние больного улучшается, он идет на поправку.

Ранее Андрей Воробьев отметил , что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.