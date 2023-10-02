Долгопрудненские врачи спасли туриста, вернувшегося из похода по Таджикистану
Двадцатидевятилетнего мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Долгопрудненской больницы с признаками поражения печени. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
Выяснилось, что мужчина вернулся из туристического похода по Таджикистану, где использовал для питья талый снег и воду из рек, питался местными продуктами. Его беспокоили слабость, лихорадка, тошнота, тяжесть в правом подреберье.
Врач-инфекционист Дарья Лапаревич рассказала, что были проведены анализы, в результате которых у госпитализированного был выявлен вирусный гепатит А. Сейчас состояние больного улучшается, он идет на поправку.
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