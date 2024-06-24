Диетолог составила рейтинг спасающих от жажды напитков

Лидирующие позиции списка заняла вода комнатной температуры и минеральная вода. Диетолог обратила внимание на то, что брать можно только «столовую» или «лечебно-столовую» воду. По ее словам, «лечебную» минералку принимают только по назначению врача.

Ченохина отметила, что с жаждой хорошо справляется домашний лимонад - вода с лимоном, с мятой, с базиликом. Также эту задачу хорошо решают кисломолочные продукты: кефир и ирьян. Врач напомнила, что в тане и айране содержится соль, поэтому их не рекомендуется пить людям с отеками, заболеваниями почек и склонности к повышению артериального давления.

Оптимальным вариантом летних напитков диетолог назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.

Ранее диетолог Юлия Зинченко рассказала, что чрезмерное употребление черешни может привести к набору веса. В этой ягоде есть не только микроэлементы и клетчатка, но и сахар, указала специалист.

Кофе может вызвать жажду, а восполнить физиологические потребности хорошо помогает минеральная вода. Рейтинг самых вкусных и полезных летних напитков составила Юлия Чехонина - врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи». Об этом сообщил Роспотребнадзор в рамках проекта сайт «Здоровое питание».