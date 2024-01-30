30 января 2024, 02:28

Диетолог развеял миф о пользе гречки

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Обработанная гречневая крупа теряет витамины, поэтому не стоит готовить ее чаще двух раз в неделю. Диетолог Римма Мойсенко развеяла миф о пользе гречки в интервью изданию «Народные новости».

«На ужин никаких круп не нужно вообще. Если мы говорим об овощах, чем разнообразнее - тем лучше. Преимущество все равно отдаем капусте, моркови, свекле и зелени», - пояснила она.

По словам диетолога, хорошо, если есть ягоды, которые содержат много витаминов и микроэлементов. Мойсенко посоветовала заваривать сушеный шиповник вместе с урюком, а также добавлять специи в пищу.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что зерновые крупы и каши из них лучше заваривать на ночь , чем варить утром. Так в составе продукта останутся полезные компоненты. К такому завтраку она порекомендовала добавить масло гхи, ягоды и правильно обработанные орехи и семечки.

Прошлой осенью Королева назвала гречку самой полезной крупой , способной укрепить иммунитет и улучшить работу кишечника за счет содержания пищевых волокон.

Ранее президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что в 2024 году может подорожать гречка.

Питание Врачи Диеты Продукты
29 января 2024, 14:47
Россиянам объяснили одну из главных причин разрушения сосудов
РИА «Новости»
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Одним из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов, является курение, заявила в беседе с «Российской газетой» терапевт Ирина Баранова. Помимо этой вредной привычки, негативно сказывается на здоровье и употребление вредной жирной еды.

По словам Барановой, именно курение и такие продукты выступают главными провокаторами разрушения сосудов и развития болезней сердца.

Никотин и смолы попадают в дыхательные пути, а после - в систему кровообращения, указала врач. Это в два раза повышает риск патологии сердечной мышцы.

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы терапевт посоветовала держать под контролем уровень инсулина, глюкозы и гомоцистеина в крови.

В частности, для контроля гомоцистеин важно, чтобы организм получал витамины группы В, а метаболические процессы были налажены.

Помимо этого, эксперт рекомендовала скорректировать рацион, снизив количество трансжиров. Для этого можно отказаться от употребления полуфабрикатов.

Курение Врачи
29 января 2024, 09:59
Число операций по борьбе с ожирением в России увеличилось на 172%
РИА «Новости»
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Врачи в России чаще стали назначать пациентам с ожирением специальные бариатрические операции. Как написал «Коммерсантъ» со ссылкой на Общероссийской бариатрический реестр, в 2023 году сделали 8955 таких операций, что на 172% больше показателя, чем годом ранее.

По словам главы Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максима Бурикова, бариатрия занимается лечением ожирения. Назначенные такие пациентам операции - это не эстетическое вмешательством, а борьба с весом, когда индекс массы тела достигает 40.

На этом этапе в организме человека происходят гормональные нарушения, вследствие которых похудеть естественным путем уже не получается. После бариатрической операции пациенты теряют до 35% от общей массы тела, то есть порядка 70% лишнего веса. При этом более 80% пациентов, которым провели такую операцию - женщины.

По данным бариатрического реестра, в 2021 году самой популярной операцией была резекция желудка. Далее - гастрошунтирование и метод SADI, при котором тонкую кишку исключают из процесса пищеварения.

За последние 10 лет в России вдвое увеличилось число пациентов с ожирением. Такой диагноз ставят не только взрослым, но и детям до 14 лет.

Врачи Россия Ожирение
28 января 2024, 17:40
Медики выяснили, какой вид рак не требует лечения
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Определенный вид рака зачастую не нуждается в лечении. Терапия может принести больше вреда, чем пользы, сообщило издание The Conversation со ссылкой на медицинскую статистику в США.

Речь идет о раке простаты низкого риска. При таком диагнозе лечение приводило к эректильной дисфункции и недержанию мочи. На сегодняшний день 40% пациентов выбирают активное наблюдение, включающее регулярные анализы и медосмотры. Терапию назначают, если болезнь прогрессирует.

Согласно статистике, сам скрининг при раке простаты низкого риска приводит к гипердиагностике. На наличие заболевания указывает высокий уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Однако этот показатель может повышаться по другим причинам. Неверный диагноз заставляет пациентов проходить лечение, которые им не требуется, что сказывается на качестве жизни.

В США ранее предложили переименовать рак предстательной железы низкого риска, так как такой диагноз пугает пациентов. По этой же причине заболевание захотели исключить из списка онкологических недугов.

Статистика США Болезни Рак
27 января 2024, 20:24
Россиян предупредили о последствиях необоснованного приема аспирина
Unsplash
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Необоснованный прием аспирина может привести к инсульту с кровоизлиянием. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Аспирин может защитить от повторных инфарктов и инсультов, но его необоснованный прием может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инсульту с кровоизлиянием, предупредил кардиолог. Аспирин противопоказан при язвах и кровотечениях, иногда даже при синяках.

«В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин. <…> Однако назначить как статины, так и аспирин может только врач», - заявил кардиолог.

Безобидный на первый взгляд аспирин может привести к тяжелому поражению печени и повреждению ткани головного мозга у детей. Врачи не рекомендуют давать детям препараты без назначения врача.

Инсульт Лекарства Врачи

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