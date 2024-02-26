Диетолог рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты

«Предпочтение стоит отдать темному шоколаду, в составе которого много натурального какао и мало сахара. Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание», - рассказала эксперт.

Кроме того, она уточнила, что масло какао, которое вход в состав горького шоколада, наполнено мононенасыщенными жирными кислотами. Оно разгоняет обмен веществ и помогает сжигать жиры. Небольшой кусочек такого шоколада также эффективно снижает чувство голода: клетчатка в его составе создает длительное чувство сытости.

Беляева подчеркнула, что при снижении веса стоит употреблять не более 25 грамм темного шоколада в сутки. А вот потребление белого и молочного шоколада может быть вредным: в нем вообще нет или очень мало какао, зато много сахара и животного жира.

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